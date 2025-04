Programul delegației americane în România 

O delegație formată din opt membri ai Congresului SUA, democrați și republicani, condusă de Vern Buchanan, se va întâlni marți la București cu președintele interimar Ilie Bolojan, cu premierul Marcel Ciolacu, dar și cu parlamentari români.

Delegația SUA a ajuns luni seara în România.

Potrivit programului anunțat oficial, reprezentanții Congresului SUA vor fi primiți de președintele interimar, Ilie Bolojan, la ora 11:00, la Palatul Cotroceni.

La ora 16:00 vor avea discuții cu premierul Marcel Ciolacu, la Palatul Victoria.

Congresmenii americani se vor întâlni și cu parlamentari români.

Vicepreședintele Senatului Robert Cazanciuc a declarat, luni, că vizita în România a unei delegații a Congresului SUA reprezintă un mesaj de ‘parteneriat strategic’ între cele două țări.

‘Voi participa și eu mâine la această întâlnire, este o delegație mixtă de republicani și democrați. Am fost acum un an, acum doi ani, în mai multe vizite în Statele Unite, am fost la Congres, am fost la Senat. De fiecare dată, întâlnirea a fost cu republicanii și democrații. Nu am mers niciodată doar la republicani sau doar la democrați. Am căutat să ținem această balanță, pentru că așa este în Statele Unite. Este un mesaj, până la urmă, de parteneriat strategic între România și Statele Unite. Sunt doi piloni în Europa pe care s-au bazat întotdeauna Statele Unite – unul în nord, care se numește Polonia, și unul în sud, care se numește România’, a afirmat senatorul social-democrat, la Palatul Parlamentului.

La rândul său, liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a evidențiat relațiile ‘foarte bune’ ale parlamentarilor români cu congresmeni americani.

‘Lumea rezumă relațiile româno-americane strict la intrarea la Trump. Este incorect. Foarte mulți parlamentari din România au relații foarte bune cu congresmeni din Statele Unite, există relații bilaterale, există relații prietenești. Eu cred că, în ultimă instanță, relațiile româno-americane sunt pe un trend ascendent, se vor discuta cu delegația americană lucrurile care îi interesează pe ei de principiu. Noi toți vom face lobby în sensul că România este un stat democratic și că deciziile Curții Constituționale se respectă. Ei probabil că vor avea curiozități, ne vor întreba, o să-i lămurim și cu siguranță din acest dialog va ieși o mai bună poziție a României în zonă’, a transmis Daniel Fenechiu.