Denis Drăguş: Mergem să câştigăm cu Slovacia

Fotbalistul echipei naţionale a României, Denis Drăguş, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că prima reprezentativă îşi propune să câştige partida cu Slovacia, ultima din Grupa E de la EURO 2024, şi să se revanşeze faţă de suporteri după eşecul cu Belgia.

„Toţi ne-am dorit foarte mult în meciul precedent, probabil că de aceea am luat uneori decizii greşite. Dar e în trecut, am analizat ce am făcut greşit, iar acum suntem foarte încrezători, mergem să câştigăm cu Slovacia. Dorim să ne revanşăm faţă de suporteri, să le producem din nou bucurii. Eu vreau să le mulţumesc, cred că toată Europa a fost uimită de ce s-a întâmplat pe stadion şi în afara lui cu suporterii români”, a afirmat Drăguş.

„Eu cred că ne-am recuperat bine, suntem pregătiţi pentru partida cu Slovacia, mergem acolo ca să câştigăm şi să terminăm grupa pe locul 1. Sigur, în funcţie şi de celelalte rezultate, dar cu gândul ăsta plecăm, să câştigăm şi să facem din nou lumea fericită. Eu mă simt foarte bine, mai departe, dacă voi fi din nou titular, e decizia selecţionerului. Dar pentru noi e mai puţin important cine intră pe teren, important e să mergem mai departe. Fiecare dintre noi este pregătit să dea peste 100% pentru echipa naţională. Suntem o familie, fiecare se bucură pentru celălalt, deci e mai puţin important cine joacă, cine nu joacă sau cine marchează, suntem toţi acolo”, a adăugat el.

Întrebat cum comentează speculaţiile potrivit cărora România şi Slovacia ar trebui să încheie egal pentru a merge împreună în faza superioară a competiţiei, atacantul a răspuns: „Nu ne interesează, noi pregătim meciul ca să îl câştigăm. Pur şi simplu tot ce se discută nu ne priveşte”.

Naţionala României a fost învinsă de selecţionata Belgiei cu scorul de 2-0 (1-0), sâmbătă seara, pe Cologne Stadium din Koln, în Grupa E a Campionatului European de fotbal – EURO 2024, găzduit de Germania.

Cu acest rezultat şi după victoria Ucrainei în faţa Slovaciei (2-1), toate cele trei echipe din grupă au câte trei puncte şi totul se va decide în ultima etapă, pe 26 iunie, când vor avea loc meciurile Slovacia – România (Frankfurt, 19:00) şi Ucraina – Belgia (Stuttgart, 19:00). România este încă lider, cu 3-2 la golaveraj (urmată de Belgia, cu 2-1).

Pentru prima oară în istoria Campionatului European toate echipele dintr-o grupă au acelaşi număr de puncte înaintea ultimei etape.