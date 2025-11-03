Deputatul du-te-vino pleacă acasă. Urcă Priceputu

Locul său, luat de un om de afaceri și consilier județean.

De Alex Tudor
Deputatul du-te-vino pleacă acasă. Urcă Priceputu

Locul său, luat de un om de afaceri și consilier județean.

Deputatul social-democrat Florin Mircea a anunțat Biroul Permanent al Camerei Deputaților că își dă demisia din Parlament. Contactat de Cotidianul, acesta a declarat că a luat decizia „din motive personale”.

Florin Mircea este membru al Partidului Social Democrat din anul 1996 și spune că va rămâne în continuare în formațiunea politică. „Cât timp voi fi cu colegii mei”, a adăugat acesta.

Florin Mircea, deputat de Brăila, a devenit pentru prima dată deputat în iunie 2019, atunci când l-a înlocuit pe Mihai Tudose. A urmat un mandat complet între anii 2020-2024. Reales în decembrie 2024, pleacă din funcție după aproape un an.

Întrebat cu ce se laudă din cei aproape șase ani de mandat, Florin Mircea spune că a avut o activitate mai bună în comisii.

„Sunt câteva proiecte și inițiate singur, dar și alături de colegii mei. Printr-o activitate mai puțină în plen, că asta e, dar cu o activitate mai bună în comisii și o relaționare cu colegii”, a spus Florin Mircea, pentru Cotidianul.

De asemenea, acesta nu a putut să spună și care este cel mai important proiect al său.

„Nu știu dacă am acum unul cel mai important. Dar eu unul sunt mulțumit de ce am făcut, după aproape șase ani de mandat”, a declarat Florin Mircea.

Surse politice au declarat pentru Cotidianul că Florin Mircea ar urma să ocupe o funcție publică la nivelul județului Brăila.

Locul său din Camera Deputaților urmează să fie preluat de un alt social-democrat din Brăila. Este vorba despre Vasilică Priceputu, consilier județean în Brăila. Presa locală scrie că acesta este și om de afaceri.

Distribuie articolul pe:

1 comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro
clever-media.ro