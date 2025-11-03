Deputatul du-te-vino pleacă acasă. Urcă Priceputu

Florin Mircea este membru al Partidului Social Democrat din anul 1996 și spune că va rămâne în continuare în formațiunea politică. „Cât timp voi fi cu colegii mei”, a adăugat acesta.

Florin Mircea, deputat de Brăila, a devenit pentru prima dată deputat în iunie 2019, atunci când l-a înlocuit pe Mihai Tudose. A urmat un mandat complet între anii 2020-2024. Reales în decembrie 2024, pleacă din funcție după aproape un an.

Întrebat cu ce se laudă din cei aproape șase ani de mandat, Florin Mircea spune că a avut o activitate mai bună în comisii.

„Sunt câteva proiecte și inițiate singur, dar și alături de colegii mei. Printr-o activitate mai puțină în plen, că asta e, dar cu o activitate mai bună în comisii și o relaționare cu colegii”, a spus Florin Mircea, pentru Cotidianul.

De asemenea, acesta nu a putut să spună și care este cel mai important proiect al său.

„Nu știu dacă am acum unul cel mai important. Dar eu unul sunt mulțumit de ce am făcut, după aproape șase ani de mandat”, a declarat Florin Mircea.

Surse politice au declarat pentru Cotidianul că Florin Mircea ar urma să ocupe o funcție publică la nivelul județului Brăila.

Locul său din Camera Deputaților urmează să fie preluat de un alt social-democrat din Brăila. Este vorba despre Vasilică Priceputu, consilier județean în Brăila. Presa locală scrie că acesta este și om de afaceri.