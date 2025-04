Despre duplicitate, Donald Trump şi antiamericanismul dâmboviţean

Corespondenţă din New York

Bag samă că tovaraşu’ Guşă senior a schimbat macazu’ şi a dat-o pe antiamericanismul/antitrumpismul de tip dâmboviţean! Nu ştiu dacă a primit ordin pe unitate să bată câmpii contra cost, de luni până vineri, la Guşă FM, dar cred că analistu’/ politologu’/geostrategu’ lu’ Peşte Prăjit nu pricepe nimic din politica Administraţiei Trump, noul preşedinte care amână continuarea parteneriatului strategic cu România, ţară unde se anulează alegeri prezidenţiale fără motiv şi se face poliţie politică exact ca pe vremea lui Ceauşescu – un fel de copy/paste după dictaturile din Africa sau din America de Sud.

Politica externă americană se bazează pe principii clare: stabilitate, predictibilitate, onestitate – în special în relaţiile cu ţările în care SUA au baze militare! De băgat la cap, tovarăşe Guşă! Dacă până mai ieri îi suflai în coarne lui Donald Trump, azi eşti total pe dinafară când îţi dai cu părerea despre preşedintele american şi/sau despre America! In presă se numeşte duplicitate! Trăiesc de 37 de ani la New York, unde în urmă cu 27 de ani am fondat, conduc, editez şi distribui gratuit cel mai vechi ziar românesc liber (nymagazin.com), într-o ţară liberă, SUA! Iubesc America pentru că mi-a salvat viaţa, familia, ajutat să mă realizez pe toate planurile. Cred sincer în valorile acestei ţări!

Voi demonta în continuare bazaconiile pe care tovarăşul Guşă vi le bagă pe gât la Guşă FM. Mai întâi trebuie să-i spun politologului de Dâmboviţa că Donald Trump urmează întocmai şi chiar în avans promisiunile din campanie. Iată doar câteva puncte ochite şi lovite în primele două luni de mandat:

1. A securizat graniţa de sud cu Mexic, pe unde democraţii au permis intrarea a milioane de infractori! Acum nu mai trece nici musca pe acolo;

2. A decapitat mafiile şi corupţia din FBI, CIA şi/sau alte servicii secrete, concediind gangsterii angajaţi de clanurile Obama, Clinton (Hillary) şi Biden, după ce le-a plătit 8 (opt) salarii în avans, aşa cum prevede legea. A dat afară toţi procurorii corupţi numiţi de Biden sau de infractorii care l-au adus la putere;

3. A închis “puşculiţa” USAID, de unde miliarde de dolari alimentau filialele soroşiste. Acum neomarxiştii trebuie să caute de lucru şi alt stăpân;

4. A eliminat fraudele uriaşe descoperite la Social Security, unde persoane decedate, cu vârste cuprinse între 150 şi 250 de ani (?!), încasau alte miliarde de dolari. Aceşti bani vor fi investiţi în programe sociale reale;

5. Preţul benzinei a scăzut de la $5/galon (media în regimul Biden), la $3/gallon sub Administraţia Trump, adică aproape la jumătate;

6. Preţul alimentelor de bază a scăzut cu 25% şi continuă să scadă

7. S-au făcut progrese în tentativa de a se pune capăt războiului din Ucraina, unde Donald Trump doreşte să fie pace, în timp ce Europa globalistă se înarmează şi finanţează continuarea conflictului ruso-rus din Ucraina;

8. A iniţiat reformarea drastică a sistemului falimentar de învăţământ, prin promovarea valorilor creştine şi ale familiei în şcoli, în detrimentul neomarxismului satanist impus de către democraţi (Părinte 1, Părinte 2 etc.);

9. A interzis prin decret prezidenţial participarea la competiţiile sportive feminine a indivizilor biologic bărbaţi, care pretind că sunt femei;

10. A atras în economie fonduri uriaşe de investiţii.

Mă opresc aici deocamdată şi aştept comentarii argumentate, deşi mai sunt multe de spus/scris. Nu consider că opiniile mele sunt fără cusur şi că nu pot fi contrazise. Vă asigur, însă, că sunt de bună-credinţă, chiar dacă am votat cu Donald Trump în 2016 şi 2024. Spre deosebire de alegătorul minţit, furat şi manipulat din România, eu mă informez înainte de a vota şi merg întotdeauna pe mâna celui/celor care îmi apără interesele, fie ei republicani sau democraţi! Mai pe scurtătură, votez Omul, nu partidul! Paşte luminos tuturor!

P.S. Declaraţia de mai jos a aruncat în aer credibilitatea României în faţa Administraţiei Trump, după anularea alegerilor prezidenţiale din 2024 de către CCR. Isprava aparţine lui Andrei Muraru, alias “Păduche 1”, chelnerul prezidenţial pe care “fostul” Iohannis l-a numit ambasador la Washington!

„Călin Georgescu a fost sprijinit de un stat pe care NATO îl descrie drept cea mai mare ameninţare la adresa securităţii Alianţei şi a României, iar acest stat este Rusia. Dacă acest individ, care este o marionetă în mâinile Rusiei, ar fi devenit preşedinte, ar fi însemnat un dezastru pentru securitatea şi economia noastră, pentru alianţele noastre şi pentru viitorul nostru (…) Cel puţin un cont TikTok a fost folosit pentru a-l promova pe candidatul Georgescu pe reţelele sociale a fost finanţat cu peste un milion de euro”.

Nu numai că acest individ iresponsabil nu prezintă nicio dovadă care să justifice afirmaţiile de mai sus, dar este inadmisibil ca un ambasador să facă asemenea declaraţii în presă despre un potenţial viitor preşedinte al ţării pe care o reprezintă în capitala americană! Se impune demiterea, NU demisia!