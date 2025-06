Despre ultima nebunie. Să plătim toți o taxă de tranzacții bancare

Reprezentanții PSD, PNL, USR și UDMR au discutat despre „Taxa de tranzacții bancare pe tranzacție sau pe valoare” , care vizează clienții băncilor cărora ar urma să le ia din bani asemănător comisioanelor pe tranzacție percepute de bănci, au declarat surse politice pentru Profit.ro. Dacă ar fi aplicată, taxa ar fi de 1 leu pe tranzacție, până într-o anumită sumă, și de 3 lei peste suma respectivă, au declarat sursele Profit.ro.

Una dintre părțile implicate în discuții a propus această „taxă”, iar discuțiile au avut loc în cursul zilei de joi, dar la acest moment (vineri – nr.) nu există un acord pe această propunere.

O astfel de taxă ar funcționa ca un comision perceput pe tranzacție, astfel că de fiecare dată când ar plăti (altfel decât cash) o factură, de exemplu, sau când ar face un transfer bancar, românii ar cotiza cu 1 sau 3 lei și la bugetul statului.

Avocatul Gheorghe Piperea, europarlamentar AUR, spune că taxa a fost propusă de proaspătul consilier prezidențial, Radu Burnete. Taxa ar duce la creșterea de prețuri și tarife aplicate de supermarketuri și companiile de utilități, avertizează Piperea.

”Ia să vă văd cât de buni sunteți la aritmetică – ce creștere de prețuri și tarife vor aplica super-marketurile și companiile de utilități pentru taxa de 1-3 lei aplicată TUTUROR plăților pe care le faceți prin bancă pentru a vă achita cumpărăturile și facturile?

Sper să fie doar o speculație a presei “pe surse”, iar nu o știre reală despre ceea ce ne așteaptă.

Cică proaspătul consilier prezidențial, Radu Burnete, ex-ceva-șef la federația patronală Concordia, ex-jurnalist la Ziarul financiar, a propus o taxă pe tranzacțiile bancare. O taxă virată de bancă statului, prin reținere la sursă, pentru orice plată făcută prin bancă de client. Nu e vorba de comisionul bancar – ăla e bașca. E un fel de taxă pe fumărit: miști bani prin conturi bancare, plătești statului 1-3 lei, în funcție de valoarea plății.

Repet, sper să fie doar o intoxicare de presă, iar nu o veste reală.

Că, dacă ar fi o măsură reală, pusă în practică de matematicienii transformați peste noapte în decidenți politici, e bai mare.

Nu doar că banii noștri, cel puțin în parte, nu vor mai fi ai noștri, dar fiscalitatea, bancarizarea și digitalizarea vor fi consolidate în servituți feudale, din care se vor achita rente, privilegii și exclusivități purtătorilor de pulan și organelor de la organizația “ochiul, timpanul și ecranul”, plus seniorilor lor neo-feudali.

Când unii zic că_cam de multișor s-a instalat iobăgia digital-bancară, ielitele pro-ieuropene și turnătorii digitali țipă că e teoria conspirației.

Doar că, priviți lucrurile în involuția lor, în cheia psihologică a “ferestrei Overton”.

Mai întâi, se cultivă suspiciunea că omul de rând ascunde operațiuni de terorism, corupție, trafic, evaziune fiscală etc. doar pentru că își ține banii la saltea, iar nu la minunatele și onestele bănci și pentru că preferă a face plăți și încasări în numerar fizic. Apoi, vin obligațiile de a face plăți și încasări doar prin bănci & digital (minus plățile de valoare minoră). Cică astfel se combat toate chestiile de mai sus, deși niciuna dintre ele nu e la îndemâna simplilor cetățeni, ci numai a marilor infractori și a marilor corporații care au bani, interese, avocați, consultanți, lobby-iști, oengiști, politicieni și influenceri ca să le facă în liniște, ecranat, sigur. Pentru că ăștia scapă mereu, fenomenul infracțional organizat crește mereu, în ciuda tuturor “luptelor” și “cruciadelor” fâsâite duse de politicienii “onești”. Apoi, băncile te verifică din 3 în 3 luni sub raportul datelor cu caracter personal. Dacă greșești o virgulă, dacă unui corporatist bancar i se pare neconvingător ce zici (că, de ex., ai dat bani părinților pentru medicamente), ți se îngheață banii. Cel puțin o vreme, nu mai sunt banii tăi, chit că ai plătit statului jumătate din venitul brut, ca să îi ai, să fie numai ai tăi, să îți dea libertatea. Culmea, plătești comision și pentru acest “serviciu” prestat de bancă… După care vine statul și îți aplică un frumos 70% pe “veniturile din surse neidentificate”, ție sau mamei sau fiului sau nepoatei.

Iar acum vin Dan Habarnam de Constituție și consilierul său, Burnete, și propun ca statul să îți ia 1-3 lei pe fiecare tranzacție. Războiul din Ucraina trebuie să fie finanțat și el cumva, nu?”, a scris Piperea pe pagina de Facebook.

Pe masa discuțiilor privind măsurile de echilibrare a bugetului, incluzând creșteri de taxe și tăierea unor cheltuieli din sectorul bugetar, a fost avansată, dinspre mediul de afaceri, și ideea unei taxe universale aplicate tuturor tranzacțiilor, pe „orice mișcare de bani din economie”, spun pentru Profit.ro surse politice participante la negocierile de la Cotroceni.