Dezvăluiri șoc din perioada Cooperativei în fotbal

Adrian Pitu a fost un jucător bun, nu excelent în fotbalul românesc în anii ’90, care a bifat în cariera lui de mijlocaș ofensiv mai multe echipe, precum Farul, Sportul studențesc, Dinamo, Rocar, Oțelul Galați, FCM Bacău sau Steaua.

Acum are 48 de ani și invitat fiind la emisiunea Prietenii lui Ovidiu (NR Ovidiu Ioanițoaia, directorul GSP) pe podcastul acestuia și a vorbit cu mare detașare despre perioada cunoscută sub numele ca fiind a Cooperativei, în care din spusele sale a participat la multe blaturi, dar așa mergeau treburile atunci, sună justificare iar înaintea partidelor primeau pastile care îi făceau să poată juca și două meciuri unul după altul.

„Cele mai multe blaturi de pe planetă! S-au prescris! Știți cum era Cooperativa înainte. Asta era, noi ce să facem?”.

„Florin Marin, la un meci, a zis: «Ce facem, jucăm pe bune sau luăm banii?». Alexa a zis: «Jucăm pe bune!». «Bine, tu joci singur pe bune, noi luăm banii». Erau alte vremuri! Dar erau jucători unul și unul”.

Cazul de dopaj l-a dat exemplu de la meciul de baraj al Rocarului cu UTA pentru promovarea în prima divizie din 19 iulie 1999, câștigat de bucureșteni cu 2-0.

Am avut barajul cu UTA Arad. Când i-am bătut p-ăia cu 2-0 de-am luat pastila și parcă vedeam pinguini… Ne-a dat o pastilă înainte de meci. M-a luat cu frig pe la stomac, s-a terminat meciul, ăia erau leșinați, noi puteam să mai jucăm un meci! Atunci am câștigat și-am promovat.

Nu exista control doping pe vremea aia. I-am cerut s-o văd. «Nu, nu, bag-o în gură». Erau 44 de grade afară, dar ziceai că-s zero grade! Am alergat în meciul ăla fără limite”