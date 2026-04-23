Din Cipru, mesaj cu miză uriașă: Nicușor Dan avertizează asupra banilor românilor

UPDATE. Președintele oferă explicații. Care sunt cele patru mari subiecte de dezbatere în Cipru?

În cadrul unei conferințe de presă de joi, șeful statului a explicat ce va discuta cu ceilalți lideri europeni. Ar fi patru piloni principali de dezbatere.

„Sunt patru subiecte importante în discuție, pe cel mai important îl las la sfârșit. E vorba, evident, de criza din Orientul Mijlociu și cum putem să răspundem la asta.

Apoi Ucraina – după cum știți, am avut, în sfârșit, deblocarea și a împrumutului, și a pachetului al XX-lea de sancțiuni.

După aceea, continuarea discuțiilor pe competitivitate, cum să facem să avem o adevărată Piață Unică și, pentru că acesta este lucrul cel mai important, cum facem să scădem prețurile la Energie în Uniune, deci și în România – asta și pentru consumatorii casnici, și pentru industrie.

Și subiectul cel mai important, o discuție pe viitorul cadru multianual, adică banii europeni din 2028-2034. Și aici România are mai multe obiective.

În primul rând, ne dorim ca bugetul să fie unul ambițios, un buget mare, și, după aceea, prima oară este o sesiune foarte consistentă, 400 de miliarde pe competitivitate – ne dorim ca acești bani pe competitivitate să ajute – și suntem multe țări care ne dorim asta – ne dorim ca acești bani pe competitivitate să ajungă și la companiile din țările mai puțin dezvoltate, astfel încât să nu creștem decalajul”, a punctat șeful statului, care a ținut sa precizeze că reuniunea va avea loc în Cipru, în condițiile în care Cipru are Președinția rotativă a Uniunii și este Summitul Uniunii care are loc odată la șase luni în țara care are Președinția.

Nicușor Dan încă nu a primit în mod oficial demisiile miniștrilor PSD

Cum era firesc, jurnaliștii nu au zăbovit mult pe teme externe și au început să îi adrese președintelui întrebări cu privire la situația politică din țară, în contextul în care, joi, cei șapte miniștri PSD, împreună cu vicepremierul, și-au dat demisia în bloc.

Întrebat de jurnaliști dacă a primit oficial documentele privind demisiile în bloc, șeful statului a replicat:

„Nu, în mod oficial, nu. Bineînțeles că știu ce s-a întâmplat azi, le așteptăm și decidem”.

Vă redăm, în continuare, principalele întrebări și răspunsuri din cadrul conferinței de presă:

Jurnalist: Credeți că o moțiune de cenzură depusă rapid de cei din PSD ar ajuta sau ar inflama și mai mult?

Președintele Nicușor Dan: Eu sunt mediatorul, nu vreau să mă pronunț pe acțiunile fiecăruia dintre partide.

Jurnalist: Tocmai asta întrebam, dacă o moțiune de cenzură ar inflama și mai mult spiritele sau ar ajuta la deblocarea situației.

Președintele Nicușor Dan: Orice aș spune ar fi părtinitor pentru unul sau pentru celălalt.

Jurnalist: Cum îi mediați, dacă Ilie Bolojan a spus că PNL nu va mai face alianță cu PSD? Ce urmează?

Președintele Nicușor Dan: Sunt foarte multe scenarii și nu vreau să intrăm în ele. Dar apreciez că, cel puțin din ce am perceput eu, tonul discuțiilor s-a mai calmat puțin.

Jurnalist: E un lucru pe care societatea nu l-a înțeles, pentru că, în urmă cu zece luni, spuneați că îl vreți pe Ilie Bolojan ca soluție împotriva risipei și a populismului. A performat sau nu a performat, din punctul dumneavoastră de vedere Ilie Bolojan?

Președintele Nicușor Dan: Dacă v-aș da un răspuns, m-aș plasa într-o parte sau în alta. Așa o să îmi păstrez statutul de mediator.

Jurnalist: Ce le veți spune liderilor europeni dacă vă vor întreba despre ce se întâmplă pe scena politică de la noi, ținând cont de proiectele pe PNRR, și SAFE?

Președintele Nicușor Dan: Ce le-am spus și cetățenilor români în declarația pe care am avut-o aseară, că România păstrează direcția europeană, că avem patru partide pro-occidentale care doresc să păstreze asta, că pentru noi OCDE, SAFE și PNRR sunt extrem de importante și pe asta există consens. Instituțiile funcționează și, într-o formă sau alta, România își va continua drumul pe care s-a angajat.

Jurnalist: Ce așteptări aveți acum de la Coaliție după demisia miniștrilor PSD și dacă veți mai organiza consultări cu partidele.

Președintele Nicușor Dan: O să vă anunț. Sigur se va întâmpla ceva săptămâna viitoare, cu participarea mea, dar o să vă anunț.

Jurnalist: Credeți că Guvernul, în forma cu miniștrii interimari, va performa?

Președintele Nicușor Dan: Da.

Jurnalist: Veți vorbi cu liderii europeni și despre cine e responsabil pentru această criză politică din România. Ce le veți răspunde când vă vor întreba asta?

Președintele Nicușor Dan: În privat, voi spune mai multe decât vă spun dumneavoastră public. Seară bună, vorbim mai multe mâine seară!

Știrea inițială:

Iată mesajul integral al șefului statului:

„Particip în aceste zile, în Cipru, la reuniunea informală a Consiliului European. Vom aborda o serie de subiecte cu impact major asupra cetățenilor noștri și necesitatea unui răspuns european coordonat pentru a reduce șocul generat de evoluțiile din Orientul Mijlociu și asigurarea stocurilor necesare de combustibil.

Pentru România, o temă foarte importantă aflată pe agenda Consiliului European informal din Cipru este cea privind viitorul buget al UE. Discuțiile sunt în curs de desfășurare și vor necesita alegeri dificile.

Coeziunea a fost și trebuie să rămână un pilon important al Uniunii. Este un ingredient indispensabil al solidarității noastre comune. În același timp, Uniunea trebuie să investească resurse în competitivitate și securitate, în asigurarea unei Politici Agricole Comune puternice, precum și în conectivitate și inovare cu un accent deosebit pe vecinătatea noastră imediată.

Asta înseamnă că avem nevoie de un buget al Uniunii pe măsura ambițiilor noastre politice care trebuie să fie mari.

România se poate bucura de prosperitate și securitate doar într-o Uniune prosperă și puternică. În practică, acest lucru presupune să găsim resurse noi pentru a alimenta viitorul buget al UE, știind că în final aceste resurse noi se întorc de fapt în investiții efective în statele membre.

E important să înțelegem că Uniunea Europeană, păstrând un pilon central de coeziune, trebuie să aibă suficiente resurse proprii pentru a duce la îndeplinirile obiectivele pe care i le trasăm.

Mă bucur să constat că avansăm într-un ritm rapid către obiectivele noastre de competitivitate, deoarece Foaia de parcurs „One Europe, one market” va fi prezentată și semnată în cadrul acestei reuniuni informale a Consiliului European”.