Dispariția unui cunoscut prezentator TV în vacanță

Ample căutări. Prezentatorul TV britanic Michael Mosley (67 de ani) a fost dat dispărut după ce a plecat singur la o plimbare pe insula grecească Symi, au anunțat reprezentanții poliției, citați de Reuters și BBC.

A fost văzut ultima dată miercuri, la ora locală 13:30, când a făcut o plimbare pe o potecă între plaja Agios Nikolaos și satul Pedi. Soția sa a anunțat dispariția joi dimineață. S-au început căutările pe insula din estul Mării Egee, aflată în apropiere de Turcia.

Primarul insulei, Eleftherios Papakalodoukas, a declarat că salvatorii care au efectuat căutările i-au spus că este „imposibil” că Mosley este încă acolo. „Este o zonă foarte mică, controlată, plină de oameni. Deci, dacă i s-ar întâmpla ceva acolo, l-am fi găsit până acum”, a spus el pentru BBC News. Edilul a precizat că este posibil ca Mosley fie „să fi urmat o altă cale”, fie să fi căzut în mare. Mosley,

Hoping for good news regarding Michael Mosley, I’ve watched a lot of his stuff, always found it informative and he always seemed a really genuine guy. pic.twitter.com/6pBWHwFtWj

— Wadey (@wilson_wadey) June 6, 2024