Dispute pe construirea unor blocuri turn: „Totuşi, unde e statul român?

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, le cere consilierilor locali ai Sectorului 5 să nu voteze Planul Urbanistic de Detaliu privind proiectul construcţiei de blocuri turn pe strada Progresului de pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local de miercuri, pe motiv că este nelegal.

„Acest PUD este nelegal (…). Azi, la ora 12,00, am trimis o adresă către Primăria Sectorului 5, în care am solicitat primarului să scoată proiectul de pe ordinea de zi, consilierilor să nu-l voteze şi dacă îl votează secretarul general să nu-l contrasemneze pentru legalitate, în care le-am spus mai multe motive de nelegalitate ale acestui proiect, cel mai important fiind acela că am retras avizul de circulaţie. Orice PUD, orice documentaţie de urbanism şi uneori şi autorizaţie de construire trebuie să aibă un aviz de circulaţie. Instituţia noastră, Primăria Municipiului Bucureşti, a dat un aviz de circulaţie în august 2023 pentru acest proiect pe care eu l-am retras azi. Proiectul nu mai are aviz de circulaţie, nu mai poate să fie votat mâine”, a punctat Nicuşor Dan, marţi, într-o conferinţă de presă.

Potrivit edilului general al Capitalei, avizul este semnat de directorul Direcţiei Transporturi şi Sistematizarea Circulaţiei din Primăria Capitalei, iar în calitate de superior ierarhic al acestuia îl poate retrage.

„Pentru locuinţe noi avem o Hotărâre de Guvern care spune că oriunde construim preponderent rezidenţial, locuinţe, procentul de ocupare a terenului trebuie să fie maxim 40% şi aici este 60%. Mai avem un articol din Legea urbanismului care spune că (…) orice proiect cu CUT mai mare de patru nu poate să fie aprobat decât de către Consiliul General, prin PUG, nicidecum prin PUD. Şi mai avem un motiv de nelegalitate care vizează faptul că planul urbanistic zonal pe care ei trebuie să-l respecte prevede mai mult spaţiu verde pe sol natural decât spaţiul verde pe care îl prevedea în PUD”, a afirmat Nicuşor Dan.

El a spus că Planul Urbanistic Zonal din 2019, pe care se bazează PUD-ul, este ilegal.

„A fost contestat de nişte vecini la Tribunalul Bucureşti, s-a dus la Tribunalul Prahova şi Tribunalul Prahova a spus că decizia de mediu pe care se bazează este nelegală. (…). În plus, nici pe această decizie de mediu nu o respectă, pentru că, de asemenea, decizia de mediu prevede mult mai mult spaţiu verde decât (…) s-a votat în PUZ şi, de asemenea, fiind o transformare a unei zone cu altă destinaţie într-o zonă de locuinţe, exista obligaţia încă din 2019, când s-a votat PUZ-ul, ca fiecărui locuitor care urma să locuiască acolo să i se aloce 20 de metri pătraţi de spaţiu verde, condiţie care nu a fost îndeplinită”, a menţionat Nicuşor Dan.

El a atras atenţia că în Capitală sunt construcţii bazate pe „acte şubrede”.

„Totuşi, unde e statul român? Adică, noi vorbim aici de o investiţie de câteva sute de milioane de euro. (…) În momentul acesta, în Bucureşti sunt construcţii în desfăşurare (…), sunt cel puţin 10-15 care reprezintă fiecare dintre ele investiţii de zeci de milioane de euro, care se bazează pe acte şubrede, pe care Inspectoratul şi prefectul refuză să le atace. Ce se va întâmpla când o instanţă va anula aceste acte, pentru că ele sunt vădit ilegale, cum este şi ăsta? (…) Dacă aş fi bancher sau fond de investiţii, m-aş uita cu mare atenţie la investiţiile imobiliare pe care le finanţez în Bucureşti, tocmai din cauza acestei instabilităţi pe care acte vechi care nu sunt anulate la timpul potrivit le produce”, a adăugat Nicuşor Dan.

Arhitectul Şef al Sectorului 5: Documentaţia este legală

Documentaţia privind proiectul referitor la construirea de blocuri turn pe strada Progresului de pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al Sectorului 5 de miercuri este legală, a declarat Arhitectul Şef al Sectorului 5, Robert Başca.

Întrebat de jurnalişti, marţi, la ieşirea din Primăria Sectorului 5, dacă susţine construcţia blocurilor turn pe strada Progresului, el a punctat că este pentru dezvoltarea oraşului.

„Primarul general invocă şi aduce la cunoştinţă publicului, nu de ieri, de azi, anumite aspecte, ci de la momentul înfiinţării Asociaţiei Salvaţi Bucureştiul, vrea să-l salveze (…). Instituţia noastră doreşte şi va face acest lucru, doreşte să aplice legislaţia în vigoare cu privire la procedura de autorizare a unei investiţii la nivelul ţării, la nivel naţional, în sensul că noi vorbim de o hotărâre a Consiliului General, un HCGMB aprobat, dacă nu mă înşel, în anul 2019, prin care a fost aprobată documentaţia de urbanism de tip PUZ pentru acest imobil. Instituţia noastră nu face nimic altceva decât să aplice legislaţia în vigoare, respectiv să detalieze această documentaţie de tip PUZ printr-o documentaţie de tip PUD. Ulterior, după avizarea de către consilierii municipali ai Sectorului 5 a acestei investiţii, a documentaţiei de urbanism, autoritatea va analiza şi va emite autorizaţia de construire”, a spus Arhitectul Şef al Sectorului 5.

El a atras atenţia că Sectorul 5 a rămas pe ultimul loc în Bucureşti la nivel de investiţii.

„Toate investiţiile sunt lansate către zona de nord, preponderent către zona de nord şi încercăm să răzbatem să ajungem şi noi la nivelul celorlalte sectoare prin aceste investiţii. Bineînţeles, cu toată priceperea şi cu aplicarea legii. Nici nu se pune în discuţie acest aspect”, a adăugat Robert Başca.