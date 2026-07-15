Dominic Fritz s-a întâlnit cu ambasadorul SUA, un ”prieten important” al țării noastre

Dominic Fritz mai spune despre Darryl Nirenberg că este ”un om bun” și că acesta i-a amintit de fascinația străinilor față de români.

Liliana Vornicu
Dominic Fritz s-a întâlnit cu ambasadorul SUA, un ”prieten important” al țării noastre

Dominic Fritz mai spune despre Darryl Nirenberg că este ”un om bun” și că acesta i-a amintit de fascinația străinilor față de români.

Președintele USR, Dominic Fritz, s-a întâlnit cu ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg, cu care a discutat despre situația politică actuală și despre statul de drept.

”Nu se pierde în formalități”

”Darryl Nirenberg, ambasadorul SUA în România, nu este un diplomat de carieră. A lucrat pentru Congresul american, apoi ca avocat și lobbyist. Poate de aceea nu se pierde în formalități, nu are limbaj de rutină, ci e direct, curios, uman. L-am primit în vizită la sediul USR și am purtat o lungă discuție deschisă despre situația politică actuală, despre statul de drept în România și despre valorile care ne leagă”, a scris liderul USR, pe Facebook.

Darryl Nirenberg este un ”prieten important” al țării noastre, spune Fritz.

Acesta și-a exprimat totodată recunoștință pentru buna colaborare a României cu SUA, dar și în cadrul NATO și UE, remarcă liderul USR.

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Dominic Fritz mai spune despre Darryl Nirenberg că este ”un om bun” și că acesta i-a amintit de fascinația străinilor față de români și că avem  o putere ”de care încă nu suntem suficient de conștienți”.

Președintele USR i-a mulțumit ambasadorul SUA în România și a promis să transmită mesajul său miniștrilor USR Oana Țoiu și Radu Miruță.

”Mi-am exprimat îngrijorările, dar am și împărtășit ce m-a făcut să mă îndrăgostesc iremediabil de România. Întrebările lui mi-au readus aminte de fascinația cu care se uită străinii la noi. E o putere pe care o avem de care încă nu suntem suficient de conștienți.

Recunoștința ambasadorului pentru buna colaborare internațională a României, un aliat fidel al SUA, NATO și UE, a fost sinceră. Am promis că o voi transmite mai departe și miniștrilor USR Oana Țoiu și Radu Miruță. Îi mulțumesc și lui. Un om bun care a devenit rapid un prieten important al României”, conchide liderul USR.

Diplomatul a fost anunțat de președintele american Donald Trump drept ambasador în România încă din primăvara anului 2025. 

Partener într-o firmă de avocatură din Washington, Nirenberg a candidat în 2021 pentru consiliul local dintr-un oraș din Statele Unite. Totodată, acesta are o carieră importantă în administrația publică americană.

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3 comentarii

  1. Asta se crede roman?Oare cu ce scop a fost trimis de Germania in Romania???Oare nu ne-am saturat de trimisii Gemaniei:FRITZ,IOHANIS,SIGRIEFID MURESAN,DORIN ANASTASIUOANA GHEORGHIU,BOLOJAN…..

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  3. Termină cu circul! Ați purtat o discuție despre contracte. Tu ești proxi măi Friț. Și spune-le tovarășilor din USR să-ți facă o compunere mai de clasa a X a măcar.

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