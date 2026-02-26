Cine este noul ambasador trimis de Trump în România

„Darryl Nirenberg a depus jurământul în calitate de ambasador al Statelor Unite în România. Ambasada Statelor Unite la București așteaptă cu interes să colaboreze sub conducerea sa pentru a aprofunda parteneriatul puternic și durabil dintre Statele Unite și România”, a postat ambasada pe rețelele de socializare.

Diplomatul a fost anunțat de președintele american Donald Trump drept ambasador în România încă din primăvara anului 2025. Nirenberg, în vârstă de 66 de ani, va prelua în viitorul apropiat conducerea delegației americane de la București.

„El își va prelua oficial funcția după prezentarea scrisorilor de acreditare președintelui României”, a explicat Ambasada SUA în România.

Avocat și fost candidat

Pe site-ul statului american este descrisă cariera amplă în administrație a lui Nirenberg.

„Darryl Nirenberg este un avocat cu peste 40 de ani de experiență în domeniul politicii externe și al dreptului comerțului internațional. Și-a început cariera ca asistent legislativ al senatorului S.I. Hayakawa și ca membru al personalului profesionist al Comisiei pentru Agricultură a Senatului. Ulterior, s-a alăturat personalului Comisiei pentru Relații Externe a Senatului, unde a activat în perioada căderii Zidului Berlinului și a Revoluției Române, mai întâi ca membru al personalului profesionist, iar apoi ca Minority Counsel și Minority Deputy Staff Director.

Și-a încheiat activitatea pe Capitol Hill în calitate de Șef de Cabinet și Director Legislativ al senatorului Jesse Helms, inclusiv în perioada în care acesta a fost președinte al Comisiei pentru Relații Externe. După cei paisprezece ani petrecuți ca membru al personalului Senatului, domnul Nirenberg a intrat în sectorul privat.”

Nirenberg a candidat în 2021 pentru un loc în consiliul local al orașului Alexandria, relata HotNews în 2025. Orașul este la sud de Washington. Acesta trăiește cu familia sa în localitate de 25 de ani.