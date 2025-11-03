Un nou episod tensionat între Donald Trump și presa americană a izbucnit după ce președintele a lansat un atac dur la adresa lui Seth Meyers, gazda emisiunii „Late Night” de la NBC. Pe platforma sa Truth Social, Trump l-a catalogat pe Meyers drept „cea mai lipsită de talent persoană care a apărut vreodată în direct la televizor” și a acuzat că „atitudinea sa anti-Trump este probabil ilegală”.

Totul a început după ce Meyers a ridiculizat un discurs al lui Trump, în care fostul președinte lăuda tehnologia catapultelor cu abur de pe portavioane — un subiect tehnic, dar pe care Meyers l-a folosit pentru a ironiza obsesia lui Trump pentru loialitate și imagine.

Conflictul dintre cei doi este unul vechi. Trump a mai numit-o pe Meyers „idiot” și „gură de marmură”, iar recent s-a opus cu vehemență prelungirii contractului prezentatorului până în 2028. Aceste atacuri sunt parte dintr-un război mai amplu pe care Trump îl poartă cu emisiunile de noapte, pe care le acuză că îi aduc critici dure și că îi influențează negativ imaginea publică.

În replică, Meyers și colegii săi de breaslă, printre care Jimmy Kimmel și Stephen Colbert, au format un front comun, răspunzând cu umor și ironie și adunând audiențe-record, în ciuda presiunilor politice fără precedent asupra posturilor TV.

Un război deschis împotriva emisiunilor de noapte

Aceste atacuri împotriva lui Seth Meyers fac parte dintr-o campanie din ce în ce mai agresivă condusă de administraţia Trump împotriva prezentatorilor foarte critici faţă de puterea şi politica preşedintelui.

În septembrie, Jimmy Kimmel Live a fost suspendat timp de aproape o săptămână de ABC după ce preşedintele FCC, Brendan Carr, numit de Trump, a ameninţat că va retrage licenţele de difuzare ale reţelei. Jimmy Kimmel făcuse atunci comentarii despre recuperarea politică a susţinătorilor lui Trump după asasinarea activistului conservator Charlie Kirk.

Cu câteva luni înainte, în iulie, Donald Trump se bucurase de anularea emisiunii „The Late Show with Stephen Colbert”, care denunţase un acord juridic între studioul Paramount şi preşedinte. În cadrul unei conferinţe de presă, preşedintele a declarat că posturile de televiziune „nu au voie” să îl critice şi a sugerat că licenţele lor de difuzare ar trebui retrase.

În faţa acestei ofensive, Stephen Colbert, Jon Stewart, Jimmy Fallon, Seth Meyers şi ceilalţi prezentatori de emisiuni nocturne care au rămas pe post au format un front comun, ironizând deferenţa lor faţă de preşedintele american, prefăcându-se că sunt cenzuraţi sau obligaţi să-i laude politica. În mod ironic, revenirea lui Kimmel după suspendare a înregistrat audienţe record, zeci de milioane de oameni urmărind monologul său de revenire la televiziune, pe YouTube şi pe reţelele sociale.