Dorinel plătește primele și restanțele la Oțelul Galați!

După ce a pierdut războiul nămeților la malul Dunării cu Universitatea Craiova, deși chiar antrenorul lor dăduse exemplu cu lopata în mânâ participând la dezăpezire, jucătorii de la Oțelul Galați au ținut să transpună în fapt promisiunea făcută de Dorinel Munteanu patronului FCSB, Gigi Becali, în meciul jucat duminică seara pe Arena Națională în etapa a 18-a din SuperLiga. Munteanu îl avertizase pe Gigi că vine să îl bată și s-a ținut de cuvânt. Oțelul s-a impus cu 2-0 și rămâne singura echipă din SuperLiga care încă nu a pierdut nici o dată de când a revenit în prima divizie în acest sezon în partidele jucate în afara Galațiului. A fost o victorie meritată, a unei echipe care s-a văzut că are antrenor și care a stat perfect pe teren, foarte periculoasă pe contre și sigură în apărare. După meci Dorinel Munteanu a făcut o declarație pe jumătate neașteptată, pentru că despre existența unor serioase probleme financiare la echipă nu prea scăpase mare lucru în presă pe de alta amuzantă, pentru că îl transformă pe cel poreclit Neamțul într-un fel de patron la echipă, ceva cu totul neaștptat și neobișnuit.

„Felicit băieții pentru tot ce au înțeles din înfrângerea cu Craiova, a fost o săptămână destul de încărcată pentru noi fiindcă am pierdut nemeritat cu ei, dar astăzi am avut în față liderul campionatului.

Jucătorii noștri au răspus la comenzi extraordinar, nu i-am dat nicio șansă adversarului. Cred că nu există semn de întrebare în privința victoriei.

Muncim în fiecare zi, jucătorii sunt conectați la antrenamente, la ceea ce le spun. Acum rămâne să îi ajut financiar, să le achit salariile și primele. Asta va fi o problemă, dar… sunt întârzieri, ca la fiecare echipă, dar voi plăti săptămâna asta. Băieții merită prima, ceea ce au de primit”

Știind că avem jucători valoroși în față, jucătorii mei nu au arătat niciun fel de teamă față de FCSB. Au jucat exact cum le-am transmis, au avut încredere în ei, au fost dispuși la efort. Consider că echipa noastră este cel mai bine pregătită fizic.

Mai sunt foarte multe meciuri până la finalul campionatului. Sunt convins că-mi voi atinge obiectivul, intrarea în play-off, chiar dacă unii au zis că sunt nebun. Nu facem o mare sărbătoare după această victorie, pentru că joi jucăm în Cupă, vrem să mergem mai departe.

Am stabilit două obiective importante în acest an și suntem în grafic. Cu această victorie am compensat cumva înfrângerea cu Craiova”