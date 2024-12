Dragoș Damian: Dezastru, dezastru, dezastru!

Politicienii și economiștii ne spun că deficitul nu mai poate fi ținut sub control, că industria și agricultura sunt la pământ, că economia este la un pas de faliment. Dezastru. Este parte din comentariul făcut de Dragoș Damian, director general Terapia Cluj și director executiv PRIMER (Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România și citat de Știri pe surse.

Și totuși, incredibil, iată tabloul care se vede în aceste zile peste tot în România.

Țara este blocată de cozi infernale de mașini. Cozi pe orice stradă comercială din orașele României. Nu este ca în mall (și acolo sunt cozi), pe străzile comerciale avem bancă – farmacie – sală de jocuri – magazin alimentar de proximitate – fructe-legume – magazin second hand – magazin IT& C.

Așadar, la magazinul de pâine, coadă lungă și înghesuită, ca pe vremea lui Ceaușescu. (…)

Inflația astronomică, mai ales la alimente și utilități, din 2022 și 2023, apoi creșterile enorme de prețuri din 2024 (nu mai credeți aiureala cu inflația 5,11% anualizat până în noiembrie), nu au speriat consumul care a atins proporții spectaculoase. (…)