Dragoş Pîslaru, reacție despre îndeplinirea jaloanelor pe cererea de plată 4

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a anunţat că analizele cu privire la îndeplinirea jaloanelor şi ţintelor pe cererea de plată numărul 4 au fost încheiate.

De Mihai Dima
De asemenea, ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene a explicat și faptul România a încheiat negocierile cu țările din Spațiul Economic European și Norvegia.

„În dimineaţa aceasta, la ora 8, am avut o întâlnire la Bruxelles cu doamna Céline Gauer şi cu echipa dumneaei. Şi, aşa cum speram de ceva vreme să pot anunţa, avem confirmarea că analizele cu privire la îndeplinirea jaloanelor şi ţintelor pe cererea de plată 4 au fost încheiate, astfel încât pe cererea de plată 4 vom avea o cerere curată de 2,62 milioane de euro componente de grant, care va fi formalizată în perioada imediat următoare” a explicat Dragoș Pîslaru.

De asemenea, ministrul a mai spus că: „România a încheiat negocierile cu Norvegia şi cu ţările din Spaţiul Economic European Liechtenstein şi Islanda, pentru a putea beneficia de finanţarea de 497,6 milioane de euro, deci aproape jumătate de miliard. Acum vom avea această sumă de jumătate de miliard, compusă din 291,6 milioane de euro pe partea norvegiană şi 304 milioane de euro pe partea de SEE. Acestea sunt contribuţiile brute, contribuţiile nete fiind de 243 milioane de euro pe norvegieni şi 254 milioane de euro pe SEE. Rata de cofinanţare a României de 15%, 68,6 milioane de euro”.

 

