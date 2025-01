Drăgușin, la un pas de a-și demite antrenorul la Tottenham

Tottenham a jucat miercuri derbyul londonez cu Arsenal în cadrul Premier League. Meciul a avut loc pe stadionul tunarilor și s-a încheiat cu victoria acestora cu scorul de 2-1, după ce sud-coreeanul Son deschisese scorul pentru Spurs. Meciul avea i importanță foarte mare pentru antrenorul lui Tottenham, australianul Ange Postecoglou, în mare pericol de a fi demis.

E adevărat că pentru a se despărți de Postecoglou conducerea lui Spurs va trebui să facă un imens sacrificiu financiar, despăgubirile pe care le va primi acesta urmând a ajunge la cifra fantastică de 12 milioane lire sterline, pentru că el mai avea contract până la finalul anului 2026.

Însă cu acest eșec Tottenham a luat-o mult în jos, având doar două victorii în ultimele 11 partide, total inacceptabil. Având aceleași mari probleme defensive, ca urmare a faptului că titularii posturilor de fundași centrali, Christian Romero și Micky van den Ven sunt în continuare nerefăcuți după accidentări serioase, Postecoglou a aruncat în luptă alături de Radu Drăgușin pe tânărul de 18 ani, Archie Gray, care de fapt este mijlocaș.

Din păcate, la primirea celor două goluri internaționalul român a avut partea lui de contribuție de fiecare dată. Arsenal a egalat prin autogolul lui Solanke, provocat de faptul că fundașul tunarilor, Gabriel, a fost mai rapid în duelul aerian cu Drăgușin iar din lovitura sa balonul a intrat în poarta lui Kinsky în mod involuntar din devierea lui Solanke.

La golul doi, după o pasă greșită a Bissouma la centrul terenului Drăgușin a fost întors de belgianul Trossard, nu a atacat decisiv și faza s-a terminat cu un șut la care vină are și portarul Kinsky. Figura pierdută a lui Postecoglou la final de meci dă mult de înțeles că e foarte probabil să fi fost ultimul său meci, fostul antrenor al Borussiei Dortmund, Edin Terzic fiind deja de acord să preia echipa.

Ange Postecoglou a răbufnit după meci: „Nu am fost suficient de buni, mai ales în prima repriză. Am fost prea pasivi, i-am permis lui Arsenal să controleze jocul. Sunt cu adevărat dezamăgit de felul în care le-am permis, atât cu mingea cât și fără ea, să dicteze ritmul. Am plătit pentru asta. A doua repriză a fost puțin mai bună, dar nici pe departe suficient de bună.

Întrebat dacă este „frustrat” de felul în care echipa lui a primit golul 2, Postecoglou a răspuns astfel:

Cred că acel gol este reprezentativ pentru întreaga primă repriză. Indiferent de orice altceva, așa cum am spus deja, nu am jucat nici măcar aproape de identitatea pe care vreau să o avem. Suntem o echipă agresivă cu și fără minge, am demonstrat asta, am arătat-o acum 7 zile contra lui Liverpool, dar astăzi, mai ales în primele 45 de minute, am fost prea pasivi și așa ceva nu este acceptabil.

Când joci așa, se strecoară și astfel de lucruri. Da, a fost dezamăgitor să primim gol de acea manieră, dar nu e ca și cum jucam măcar aproape de nivelul necesar”.

Situația actuală nu poate fi acceptată de nimeni din club, să pierdem atât de multe meciuri într-un sezon de campionat nu este în regulă. Știu că mergem la trap într-o perioadă dificilă și că le cerem mult tinerilor, dar sper să-i doară la fel cum îi doare și pe ceilalți că nu am reușit să livrăm ce trebuia într-o seară importantă.