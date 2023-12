Drama lui Ivailo Petev

În etapa a 20-a din SuperLiga, Universitatea Craiova, care era destul de clar favorită a jucat pe teren propriu cu Politehnica Iași. A fost un meci mult mai interesant și mai plin de neprevăzut dacă s-ar fi crezut, în care oltenii au condus cu 2-0 și părea a fi scăpat în câștigători, dar moldovenii lui Leo Grozavuv au dat dovadă de caracter, nu au renunțat nici o clipă șu au reușit să egaleze, acesta fiind și rezultatul final: 2-2. Craiova a avut în ultimele secunde un gol nevalidat după mai bine de șapte minute de analiză VAR, dar pentru mulți opinia a fost că Markovic a fost în poziție regulamentară, nici vorbă de ofsaid, lucru pe care l-a atacat după meci și antrenorul bulgar al gazdelor, Ivailo Petev.

„Aș vrea ca la următorul meci, România are arbitri de calitate, și astăzi, și în etapa trecută, dar am pretenții mari, niciodată n-am comentat arbitrajul, dar fiecare om are o limită.

Au fost mai multe situații și nu cred că a fost ofsaid (n.r. golul din prelungiri al Craiovei). Mai sunt situații, eu pot să presupun, însă acest lucru nu este cel mai important. Am jucat bine, dar din păcate am pierdut două puncte”

Acesta este planul strict sportiv al jocului. Dar dincolo de acest aspect se ascunde chiar în ziua partidei, sâmbătă, 17 decembrie, un eveniment cumplit care s-a petrecut ca un trăsnet în viața lui Ivailo Petev. Și nimic, absolut nimic, nu anticipa drama subită a antrenorului bulgar. Concret, Petev a primit oână la ora partidei, începută la ora 17:00 teribila veste a decesului tatălui său, care a murit subit, fără a fi avut vreo afecțiune gravă cunoscută. Conducerea Universității i-a propus bulgarului să plece imediat și de meci să se ocupe altcineva din staff dar Petev a refuzat, a rămas pe bancă tot meciul, a onorat și conferința de presă de după joc și abia apoi a plecat, urmând a reveni pentru partida cu UTA din ultima etapă a acestui an, care se va disputa miercuri, 20 decembrie.