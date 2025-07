Indemnizația de hrană a bugetarilor, atinsă de austeritate

Veniturile salariale rămân la nivelul lunii decembrie 2024 până la sfârșitul anului următor în timp ce indemnizația de hrană în cuantum de 347 lei se va acorda, în noile condiții de austeritate, la salariile de până la 6.000 lei lunar brut, a anunțat joi ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre-Florin Manole, într-o conferință de presă la Palatul Victoria.

Potrivit acestuia, indemnizația de hrană în cuantum de 347 lei se va acorda, în noile condiții de austeritate, la salariile de până la 6.000 lei lunar brut și se va prelungi până la sfârșitul anului viitor termenul privind suspendarea ocupării posturilor bugetare prin concurs, ‘pentru a nu crește numărul de angajați din sistemul bugetar și deci cheltuiala aferentă’.

‘O altă temă importantă este aceea că se reduce majorarea salariilor de bază pentru aceia care lucrează la proiectele finanțate din fonduri europene de la 50% la maximum 35%. Este, deci, o scădere de 15% și se adaugă un criteriu de performanță, acela că majorarea se acordă doar pe perioada contractată în proiect și nu pentru prelungirea perioadei de implementare’, a precizat Manole, în conferința cu privire la măsurile de reducere a deficitului bugetar.

Ministrul a mai spus că nu se vor actualiza cu rata inflației pensiile speciale de serviciu, și nici valoarea punctului de referință, până la sfârșitul anului 2026.

‘A două temă principală este referitoare la CASS pentru pensiile mai mari de 3.000 lei. 2,911 milioane de pensionari nu vor avea de plătit niciun leu în plus în urma acestei modificări legislative. Pe scurt, un pensionar care are o pensie de 3.100 lei va avea de plătit 10 lei, iar un pensionar cu o pensie în plată de 15.000 lei va avea de plătit 1.200 lei la CASS. Pentru pensionarii cu pensii sub 3.000 lei nu se aplică CASS’, a explicat ministrul Muncii, care a adăugat că 1,782 milioane de pensionari vor fi vizați de plata contribuției la CASS.

Manole a precizat că nu consideră ca fiind mare vreo pensie contributivă, indiferent de cuantumul ei pentru că ‘pensia contributivă este un drept care decurge din contribuția de o viață a unei persoane’.

‘Eu și Partidul Social Democrat am militat, uneori chiar foarte zgomotos și hotărât, pentru creșterea salariului minim și a punctului de pensie’, a răspuns ministrul la o întrebare privind scăderea veniturilor populației în urma măsurilor de austeritate anunțate.

El a adăugat că voucherele de vacanță se vor acorda, în continuare, în aceleași condiții dar numai persoanelor care câștigă mai puțin de 6.000 lei net.

Ministrul Manole a precizat, de asemenea, că unul dintre obiectivele actului normativ privind măsurile de austeritate este combaterea muncii la negru.

Ministerul Finanțelor a publicat joi un proiect de lege care prevede unele măsuri fiscal-bugetare printre care majorarea cotei standard de TVA de la 19 la 21% și a cotelor reduse de la 5% și 9% la 11%, creșterea accizelor, majorarea de la 10% la 16% a impozitului pe dividende și un impozit suplimentar pentru bănci. Proiectul prevede, de asemenea, creșterea taxării în domeniul jocurilor de noroc dar și plata contribuției sociale pentru pensiile mai mari de 3000 de lei, pentru suma care depășește acest plafon.