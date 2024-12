Dughin: Georgescu știe asta. Mearsheimer: nu are sens, e o nebunie!

Președintele ales Donald Trump nu va pune capăt războiului din Ucraina, pentru că a nominalizat ”o mulțime de ulii” care suferă de ”rusofobie dusă la extrem”, a spus profesorul de relații internaționale John J. Mearsheimer, într-o conversație cu ideologul rus Aleksandr Dughin, găzduită de China Academy, o instituție afiliată statului chinez. Mearsheimer a declarat că Rusia va obține ”o victorie urâtă în Ucraina”.

Dialogul dintre Mearsheimer și Dughin, moderat de gazda lor din China, a fost dominat de profesorul din Statele Unite, Dughin fiind de acord în mare măsură cu toate ideile punctate de Mearsheimer, mai cu seamă că acesta din urmă a acuzat conducerea SUA din ultimele decenii de faptul că a fost orbită de ideea ”națiunii indispensabile care se poate ridica mai sus și poate vedea mai departe”, așa cum spunea fostul secretar de Stat Madeleine Albright. Measrheimer a mai condamnat și încercările SUA de a face inginerie socială în Irak, după invazia americană din 2014, dar și în Ucraina. A criticat și alegerea schimbărilor de regim prin revoluții colorate sau invazii ca instrumente preferate ale politicii externe americane.

Întrebat dacă, în viziunea Kremlinului, Ucraina poate alege și un alt statut decât cel de neutralitate, Dughin, spune: ”Ucraina poate să fie o țară prietenă cu Rusia, cel puțin neutră, sau a noastră. Neutră sau a noastră. Să fie neutră am încercat. Deci ar trebui să fie a noastră. În ce privește Europa de Est, voi repeta același lucru: ori va fi neutră, ori va fi a noastră. Iar oameni precum Orban, precum Georgescu în România și alții înțeleg foarte bine asta. Nu putem tolera entități agressive și ostile la o distanță periculoasa de noi. Însă amenințarea Ucrainei este existențială pentru Rusia, în vreme ce amenințarea Europei de Est este mai puțin existențiala și aici se poate face un târg: țările de aici pot fi mai puțin ostile, ceva mai neutre. Însă noi preferăm să fie țări neutre sau prietene cu Rusia. O Europă de Est ostilă Rusiei este pentru noi o amenințare existențială de nivel doi. Ucraina este o chestiune de a fi sau a nu fi”.

A fost poate singurul moment al discuției în care John Mearsheimer l-a contrat pe Aleksandr Dughin. ”În opinia mea, armata rusă nu este capabilă să cucerească întreaga Ucraină și apoi țări din Europa de Est. Rușii au avut mai probleme să cucerească cincimea estică a Ucrainei. Ideea că această armată este Wehrmachtul din Al Doilea Război Mondial care lansează un blitzkrieg în Europa de Est nu are niciun sens. Este o idee nebunească. Armata rusă este o forță importantă, însă nu are puterea de a cuceri țări din Europa de Est. În plus, rușii au ocupat Europa de Est în vremea războiului rece și a fost un coșmar. A fost o insurecție în Germania de Est, în 1953, au trebuit să invadeze Ungaria în 1956, să invadeze Cehoslovacia în 1968. De trei ori au fost aproape să invadeze Polonia, pentru a opri insurecții. Au avut probleme uriașe cu albanezii și românii. Ideea ca Rusia să intre din nou în Europa de Est și să gestioneze politica acestor țări este ridicolă. Ar fi nebuni să facă asta. Poate că nu vă place de Putin, însă este un strateg bun și cred că înțelege asta. Cred că nici ocuparea vestului Ucrainei ar duce la mari probleme, din acuza etnicilor ucraineni. Ultimul lucru pe care l-ar dori ar fi să intre în țările Europei de Est. Rusia a fost acolo și nu a ieșit bine”, a spue Mearsheimer. ”Exact. Din această perspectiva, sunt de acord. Sunt de acord”, spune Dughin.

Argumentul profesorului Mearsheimer este că naționalismul este elementul fundamental care protejează aceste țări. ”În lumea modernă există două forțe care limitează marile puteri: armele nucleare și naționalismul”, spune Mearsheimer. URSS s-a lovit de naționalism în Europa de Est și nu numai. Iar Statele Unite s-au lovit de naționalism în Vietnam, apoi în Irak, în Afganistan. ”Președintele Bush a încercat să facă inginerie socială cu arma în mână în Orientul Mijlociu. A crezut că poate invada aceste țări și că poate face inginerie socială acolo pentru a influența modul în care ele arată, pentru a le influența ordinea politică. Nu poți face asta în era naționalismului. Oamenii din întreaga lume vor să-și hotărască singuri viitorul, vor autodeterminare, vor suveranitate. Nu vor ca SUA sau Rusia să vina și să le violeze suveranitatea. Or, naționalismul spune că fiecare popor își va hotărî singur soarta. În Vietnam, SUA nu au luptat împotriva comunismului, ci împotriva naționalismului vietnamez. Același naționalism care i-a învins pe francezi, în 1954. I-a învins și pe americani, în 1975. Nu vrei să invadezi Vietnamul, pentru că sunt foarte naționaliști. Chinezii au simțit asta pe pielea lor, în 1979. Naționalismul este o forță remarcabilă”, spune Mearsheimer.

O altă lecție pentru puterile mici și mijlociii într-o lume a confruntărilor dintre marile puteri este să nu intre în lupta marilor puteri. ”În unele situații, poți fi forțat să te aliezi cu o mare putere, iar în acest caz trebuie să faci totul pentru a convinge acea mare putere să acționeze responsabil și în relativ acord cu interesele tale. Însă cel mai bine este să rămâi deoparte, să nu te implici, pentru că marile puteri nu cunosc mila atunci când sunt într-o competiție pentru securitate. Micile puteri au tot interesul sa stea pe margine”, spune Mearsheimer.

Profesorul de la Universitatea din Chicago spune că vor fi ”relații rele între Rusia și Vest în viitor”. ”Este o situație foarte rea și nu cred că Trump va schimba această situație într-o măsură considerabilă”. Vestul și Ucraina ar trebui să accepte condițiile președintelui Vladimir Putin, pentru a începe negocierile, a spus Mearsheimer, adăugând însă că acest lucru nu se va întâmpla. În primul rând, ”Ucraina nu ar trebui să adere niciodată la NATO”. În al doilea rând, ”Crimeea și cele patru oblasturi pe care rușii le-au anexat sunt pierdute pentru totdeauna”. ”Mi-e greu să-mi imaginez ca SUA, chiar și Trump, ar accepta aceste două condiții”.

Mearsheimer se îndoiește că Trump va pune capăt războiului din Ucraina după ce va fi învestit președinte. ”Putem spune că Trump este un individ special și că are niște viziuni diferite de mainstream”, ”însă este înconjurat de oameni care suferă de rusofobie dusă la extrem și care au fost foarte radicali în ce privește Ucraina, vreme de ani de zile”. ”Trump nu va veni la putere înconjurat de oameni care îi împărtășesc viziunile despre încetarea războiului din Ucraina”.

Și Pete Hegseth (un fost militar devenit analist la Fox News) nominalizat la șefia Pentagonului, și senatorul Marco Runoi, nominalizat pentru conducerea Departamentului de Stat, l-au numit de multe ori ”criminal” pe Vladimir Putin și au declarat că nu cred că Rusia va lua vreodată decizia de a folosi arma nucleară. Rubio l-a criticat pe Trump pentru că ar fi avut intenția să retragă trupele americane din Siria. Iar cel nominalizat pentru a fi consilier de Securitate al Casei Albe, Michael Waltz, a susținut decizia actualului președinte Joe Biden de a permite Ucrainei să folosească rachete americane cu rază lungă împotriva Ucrainei.