După inculparea fostul director FBI, urmează procurorul general din New York

10 oct. 2025

Sistemul judiciar american a pus sub acuzare o judecătoare aflată în vizorul lui Trump. Este vorba despre procurorul general al statului New York, Letitia James, care a obținut condamnarea lui Trump în 2024, într-un dosar de fraudă, în care Trump a fost condamnat, in 2024, la plata unei amenzi de 355 de milioane de dolari. Judecătoarea în vârstă de 66 de ani a fost pusă sub acuzare joi în Virginia, de un mare juriu, o comisie a cetățenilor învestită cu puteri de investigare, sub suspiciunea de a fi făcut declarații false pentru a obține obține un împrumut bancar cu dobândă redusă. Ea ar fi declarat că reședința sa principală este în Virginia, pentru a obține reducerea, în vreme ce era procuror la New York. În plus, James a obținut și alte credite, începând din anii 1980, prezentându-l pe tatăl ei drept soț, tot pentru a obține dobânzi mai mici. „Nimeni nu este mai presus de lege”, a reacționat procurorul federal din Virginia, Lindsey Halligan, care a inițiat procedura.

Halligan este procurorul federal care a obținut, în septembrie, și inculparea fostului director FBI James Comey, pentru declarații false și obstrucționarea activității Congresului. Comey a fost luat în colimator de Trump, care îl acuză că a numit un procuror special care să investigheze contactele dintre Rusia și echipa sa de campanie, în 2016. Investigațiile s-au întins pe aproape întreaga durată a primului mandat Trump și au paralizat parțial administrația.

Presa democrată tună și fulgera. Președintele SUA „a găsit în sfârșit un complice dispus să-l urmărească penal pe procurorul general din New York”, notează revista progresistă The New Republic, considerând că astfel „s-a apropiat de obiectivul său de a se răzbuna pe Letitia James”. Oricum, în august 2025, Curtea de apel din New York a anulat condamnarea lui Trump la plata a peste 300 de milioane de dolari în cazul fraudei cercetate de Letitia James. Trump rămâne însă suspect de fraudă. La sfârșitul lunii septembrie, procurorul federal din Virginia, Erik Siebert, a demisionat după ce a refuzat să îi  urmărească penal pe Comey și James. Trump a numit-o apoi pe Lindsey Halligan în locul său.

  2. Bravo ! Încet și sigur . Succes celor implicați în această acțiune de vidanjare a societății americane și cu influență asupra ingineriilor sociale mondiale . Sorossss , ești pregătit ?

