Economist uluit. ”Nu cred că românii vor accepta foarte ușor o astfel de pilulă”

Profesorul de economie Cristian Păun a declarat luni, pentru B1 TV, că sigur vom ajunge la creșteri de taxe, indiferent cât încearcă să ne liniștească politicienii pentru că e campanie, și asta se va întâmpla din cauza Guvernului, care n-a luat măsurile necesare la timp pentru a nu ajunge la un deficit bugetar uriaș.

Uluit că Guvernul n-a fost în stare să atragă un euro din fonduri europene anul trecut și acum ridică din umeri, Păun insistă și spune că nici creșterile de taxe nu vor reduce deficitul.

„Nu-mi vine să cred că tu, în 2024, n-ai reușit să absorbi un euro, un euro din fondurile europene, și acum, în 2025, ridici din umeri și vii și ne spui: ”Stați să treacă alegerile, ne liniștim și apoi plătiți un TVA mai mare, un impozit pe venit de 16% în loc de 10%”. Nu e în regulă și eu nu cred că românii vor accepta foarte ușor o astfel de pilulă”, a mai declarat Cristian Păun.

„Și un copil de grădiniță poate guverna o țară prin creșterea de taxe”, a continuat profesorul.

„Noi suntem pe caiet și pe un caiet foarte, foarte gros, care se îngroașă exponențial cu fiecare clipă ratată”.

Taxarea în plus n-a ajutat niciodată nicio țară să se dezvolte, insistă profesorul.

„Înainte de a crește taxele, care ar trebui să fie ultima soluție în acest moment, Guvernul trebuia să facă multe lucruri. Economia trebuia îngrijită astfel încât să înflorească și baza de impozitare să crească – cu aceleași impozite, tu încasezi mai mult de la mai multe afaceri care se deschid, prelucrează aici bunuri și servicii.

De asemenea, trebuia să dovedești o intransigență cu tot ce înseamnă partea de evaziune, contrabandă, contrafacere. Trebuia să fii foarte hotărât să colectezi mai mult și să nu lași să existe dublu standard în economie – uni își plătesc la zi impozitele, alții sunt iertați, păsuiți, amnistiați.

Trebuia să absorbim fondurile alea europene, unde întârzierea e maximă, și evident că din toate aceste motive, în final, avem probleme. Nu mai vorbim de cheltuieli, de reforme, care trebuiau ținute sub control și care în final trebuiau toate să genereze o presiune pe deficit.

Acum e imoral și incorect pentru Guvern să vină, să ridice din umeri, să nu ne dea nicio explicație de ce n-a absorbit fondurile europene, de ce eșuează cu colectarea, de ce eșuează cu evaziunea, contrabanda etc, de ce nu aduce noi investitori în România, de ce privatizează, de ce nu reformează România, de ce nu reduce cheltuielile. Să ridice din umeri și să spună ”nu pot să fac toate astea pentru voi, trebuie să cresc taxele”.

Creșterea de taxe e semnul incompetenței, semnul eșecului și semnul că modelul pe care-l avem acum și liderii pe care-i avem acum nu reușesc să facă lucruri bune pentru România.

… o să ajungem la creșteri de taxe. Degeaba se încearcă temperarea spiritelor. Nu avem altă soluție, că deja deficitul e scăpat de sub control și e scăpat de sub control de mult prea multă vreme. Aproape că am dublat datoria publică în ultimii trei – patru ani”, a explicat Cristian Păun, pentru B1 TV.