Elementar, dragă Nicușor!

Nu ne îndoim ca Președintele României își amintește- nu fara un dram de nostalgie – de problema pe care cu siguranta a rezolvat-o cel dintâi dintre elevii clasei a III- a printre care se numara cu ani în urma: „In cât timp se golește un rezervor de 50 de litri care este alimentat cu 5 litri pe ora și din care curge 10 litri pe ora?” Daca nu își amintește, ar trebui pentru ca deficitul de lichid de atunci s-a metamorfozat în deficitul bugetar ce-i preocupa doar pe guvernanți, poporul suveran asumandu-si cu stoicism cheltuielile de redresare pe care, spre deosebire de președinți nu le vor recupera niciodata, nefiind asimilate cheltuielilor de campanie electorala…

Armasul Puterii, primul-minitru Bolojan a prezentat națiunii primul volum al masurilor pe care le va lua, punând în evidenta cele doua grupări umane care vor trebui sa suporte greul redresării chiar dacă nu au nicio responsabilitate pentru situația financiara a tarii: bugetarii nu -au numit singuri în posturi și nu si-au stabilit singuri formule de acordare a veniturilor iar pensionarii nu si-au imaginat vreodată ca mecanismul contributivitatii ii va transforma intr-o blamata clasa de chiaburi…

Rezolvarea propusa de Bolojan este izbitor de asemanatoare ca simplitate cu aceea din cazul rezervorului de apa. Deosebirea este ca dacă în primul caz rezultatele erau previzibile, cuantificabile și măsurabile, în cazul masurilor pentru reducerea deficitului bugetar rezultatele sunt secretizate cu strășnicie generând suspiciunea ca de fapt nici nu au fost estimate. Printr-o abordare tipica politicii dâmbovițene deloc afectata de puternicele inflexiuni transilvanene doar masurile în sine au fost luate în considerare, rezultatele fiind în mod pervers ignorate.

Surprinzătoare este pasivitatea președintelui Nicușor care a acceptat – fiind neîndoielnic consultat – „pachetul Bolojan” cu naivitatea fostului elev de clasa a III-a fara a manifesta exigenta matematicianului diplomat la Sorbona.

În mod normal, președintele Nicușor ar fi elaborat si impus un model matematic al reducerii deficitului sub forma minimului unei funcții F(x) în care x sa reprezinte masuri cu valori de la 1 la n…

Altfel teribilul sacrificiu anunțat de Bolojan sub forma depunerii mandatului dacă nu realizează masurile are valoarea amenințării cu sinucidere a celebrei Zoe din „Scrisoarea pierduta”! Masurile le va aplica cu siguranta, dar de ce niciun angajament despre obiective? Cât va fi deficitul la 31.12.2025? Dar la fiecare semestru pana în decembrie 2030? Sigur, in cazul asumarii rezultatelor, primul ministru și colegii sai politici întru sacrificiu ar fi nevoiți sa materializeze angajamentul, alaturandu-se personalităților cu care ne sugerează a se identifica: Horea, Closca, Crișan, Tudor s.a.m.d….

Necesitatea intervenției președintelui Nicușor pentru a condiționa impunerea masurilor de asumarea obiectivelor cuantificate și măsurabile la intervale semestriale este nu doar obligatorie ci și elementara, cum probabil i-ar spune Sherlock Holmes cu didactica bunăvoința.