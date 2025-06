Elon Musk, după dezvăluirile New York Times: „NU iau droguri!”

Elon Musk a scris sâmbătă pe rețeaua X că nu ia droguri, la o zi după ce un articol din New York Times susținea că antreprenorul miliardar ar consuma cantități semnificative de ketamină, ecstasy, ciuperci halucinogene și medicamente eliberate pe bază de rețetă, relatează AFP.

‘Ca să fie clar, NU iau droguri! New York Times minte sfidător. Am încercat ketamină pe bază de rețetă acum câțiva ani și am spus asta pe X, deci nu este nimic nou. Te ajută să treci peste perioadele sumbre, dar nu am mai luat de atunci’, a scris cel mai bogat om din lume pe contul de X, rețeaua sa de socializare.

Încă de la conferința de presă comună cu Donald Trump de vineri pentru a confirma plecarea sa din administrație, Elon Musk a respins informațiile din New York Times despre presupusul său consum de droguri, dar fără a răspunde pe fond.

În schimb, el a acuzat importantul cotidian newyorkez că răspândește ‘minciuni’ despre relațiile dintre Donald Trump și Rusia. ‘Vorbim despre New York Times? Să trecem mai departe’, a evitat el.

În articolul de vineri, ziarul a susținut că, în timpul campaniei electorale, antreprenorul a consumat cantități semnificative de ketamină, un anestezic cu efecte stimulante, precum și ecstasy, ciuperci halucinogene și medicamente eliberate pe bază de rețetă.

Când un reporter l-a întrebat vineri seara pe Donald Trump dacă era ‘la curent cu consumul regulat de droguri al lui Elon Musk’, președintele american a răspuns: ‘Nu eram’. ‘Cred că Elon este un tip fantastic’, a adăugat el imediat. ‘A făcut o treabă fantastică’ și ‘nu va fi ușor de înlocuit’, a mai afirmat Trump.

Elon Musk, CEO al X, Tesla și SpaceX, a declarat anterior public că folosește doze mici de ketamină pentru a combate tendințele depresive și că aceasta îl ajută să lucreze mai eficient.