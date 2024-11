Elon Musk, la cuţite cu un înalt oficial al NATO

Elon Musk, noul consilier al lui Donald Trump, a atacat miercuri un înalt oficial al NATO, care a pus la îndoială gestionarea reţelei de socializare X în timp ce aborda tema dezinformării, transmite AFP.

Amiralul olandez Rob Bauer, şeful comitetului militar al NATO, a declarat la o conferinţă a Institutului Internaţional pentru Studii Strategice că este „puternic în favoarea libertăţii de exprimare”, dar „nu neapărat convins că (…) ceea ce face domnul Musk la X este abordarea corectă”.

El a avertizat cu privire la „dezinformarea şi atacurile cibernetice (…) care influenţează alegerile”, adăugând că reţelele sociale „amplifică tot ceea ce este creat de grupurile de boţi”, conturi alimentate de programe informatice.

„Să-l redăm pe Orwell ficţiunii”, a scris Elon Musk ca răspuns la difuzarea unui fragment video al acestor remarci pe X, folosind modelul sloganului preferat al lui Donald Trump, „Să redăm măreţia Americii”.

„Tipi ca el cred că ‘1984’ este un manual de instrucţiuni”, a adăugat el, referindu-se la faimoasa distopie a scriitorului britanic George Orwell, care abordează temele totalitarismului şi supravegherii în masă împotriva libertăţii de exprimare.

Înainte de a cumpăra Twitter în 2022, care a devenit X, Elon Musk a promis că va „învinge boţii sau va muri încercând”. În cele din urmă, a redus echipele dedicate moderării.

Mai mulţi cercetători şi mai multe studii au evidenţiat diseminarea pe scară largă pe X a informaţiilor false, în special de către boţi, în timpul campaniei care a precedat alegerile prezidenţiale din Statele Unite.

Donald Trump a confirmat marţi că îi încredinţează lui Elon Musk, care conduce de asemenea companiile Tesla şi SpaceX, preşedinţia unei comisii responsabile cu reducerea cheltuielilor publice, împreună cu omul de afaceri republican Vivek Ramaswamy.

Cel mai bogat om de pe planetă a jucat un rol absolut fără precedent în campania preşedintelui ales, cheltuind peste 100 de milioane de dolari din averea sa personală pentru ca Trump să fie ales.

