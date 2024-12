Elon Musk, reacție despre anularea alegerilor din România

Elon Musk, cel mai bogat om din lume și apropiat al președintelui ales al SUA Donald Trump, a distribuit pe rețeaua X un articol despre anularea turului doi pentru Cotroceni însoțit de comentariul „cum poate un judecător să anuleze alegerile prezidențiale și să nu fie considerat un dictator”.

„Iată care este treaba: Alegerile prezidențiale din România mergeau bine până când instanța supremă a anulat rezultatele, invocând o presupusă „interferență rusă”. Decizia șocantă a Curții a venit după ce un critic de extremă dreaptă al NATO a câștigat în mod neașteptat primul tur. Președintele Klaus Iohannis, care ar fi trebuit să demisioneze, rămâne acum pe loc până la o nouă alegere, probabil în martie 2025. Președintele Klaus Iohannis face apel la UE să ia în serios protejarea alegerilor.

„Acest lucru nu vine cu eticheta „Dragoste, din haos”, dar este real.

Între timp, partidele proeuropene nu reușesc să se pună de acord cu privire la formarea unui guvern, grupările de extremă dreaptă câștigă teren, iar ratingul de credit al României tocmai a fost afectat”, se arată în analiza Reuters distribuită de Musk.

