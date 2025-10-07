Emmanuel Todd: SUA au acceptat înfrângerea în fața Chinei

America a „renunțat” la ideea de a învinge China, a spus istoricul francez Emmanuel Todd, într-un interviu recent. Statele Unite au pierdut nu doar în fața Rusiei, ci în fața întregului bloc BRICS – Brazilia, India, China și Africa de Sud. Producția navală a Chinei „va transforma în curând Marina SUA într-o marină pitică” și „China i-a pus pe americani sub embargo” pentru exporturile de metale rare, spune Todd. Iar portavioanele americane sunt „irelevante în fața rachetelor hipersonice [ale Beijingului]”.

America „a renunțat să controleze lumea” din cauza amenințării din partea Rusiei și Chinei, dar și-a menținut controlul asupra națiunilor din Europa de Vest. Todd consideră că BRICS înseamnă „sfârșitul imperiului american” și a sugerat că Donald Trump „a sosit din cauza înfrângerii americane” și caută să-și adapteze țara la o nouă lume multipolară. Todd a discutat despre fotografiile cu Xi Jinping, Vladimir Putin și premierul indian Narendra Modi, la Summitul de Cooperare de la Shanghai din China, la începutul acestui an, comparându-le cu fotografiile cu Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt și Joseph Stalin împreună, la Conferința de la Yalta din 1945. „Este o imagine care va fi în cărțile de istorie”, a spus el.

În 2023, Todd a susținut că al treilea război mondial începuse deja, sugerând că un război rece între China și Occident ar duce la ascensiunea suplimentară a țărilor BRICS, cum ar fi India. Cea mai recentă carte a sa, La Défaite de l’Occident, publicată anul trecut, susține că puterile europene devin din ce în ce mai dependente, militar și cultural, de SUA. Într-o declarație pentru Le Figaro la începutul acestui an, Todd a spus că „un război între Statele Unite și China în Pacific ar dura aproximativ 10 minute”.

Într-o nouă prefață la cartea sa, Todd a afirmat că, deși „rata foarte scăzută a fertilității va împiedica cu siguranță China să înlocuiască Statele Unite”, este „deja prea târziu pentru a concura industrial cu China”. SUA „nu mai pot visa să confrunte China militar”, o stare de fapt de care celelalte națiuni BRICS, precum și Africa și lumea arabă, profită. Un oficial al administrației Trump care a insistat asupra unei linii mai agresive față de China este subsecretarul Apărării pentru Politici, Elbridge Colby. Colby este „isteț”, consideră Todd, însă „nu aș spune asta despre superiorul său”, secretarul Apărării, Pete Hegseth.

Trump a redus tarifele punitive impuse Chinei la 30%, în urma unui acord pentru 90 de zile convenit în august. De atunci, el a insistat asupra unor acorduri suplimentare în domeniul comerțului și al inteligenței artificiale, pe măsură ce Beijingul obține un avantaj competitiv pe piața semiconductorilor. Todd nu salută această abordare: „Americanii nu mai știu ce să facă”, spune el.