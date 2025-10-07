Emmei Răducanu nu i-a priit la Wuhan. Jucătoarea britanică de tenis s-a retras din meciul din prima rundă cu americanca Ann Li, la Wuhan Open, turneu de categorie WTA1000.
Sportiva cu tată român părea lipsită de energie şi se pare că a avut probleme mari cu umiditatea și căldura, fiind condusă cu 6-1, 4-1 în China.
Jucătoarea de pe locul 30 mondial a chemat medicul după ce a pierdut două breakuri în setul al doilea şi i s-a măsurat tensiunea arterială şi i s-a luat temperatura înainte de a se retrage.
La începutul acestei săptămâni, jocul a fost suspendat pe toate terenurile în aer liber din Wuhan, deoarece temperaturile au ajuns la 34 °C.
De Andreescu nu ma mira prabusirea avand in vedere ca profilul ei fizic e de aruncatoare cu ciocanul, insa de Raducanu intr-adevar ma mira si imi pare rau.
Si Ema Raducanu englezoaica de se rupe si Ann Li aceea, americanca de se sparge!
Maaa, asa va fi nu peste mult timp toata omenirea. Cum ne-am amestecat noi in Europa cu toti gotii, ostrogotzii, vandali, cumanii, gepizii, hunii, tatarii, maghiarii si alte neamuri aduse de vanturile Asiei, asa se vor amesteca si oamenii. O sa vezi chinez pe nume Popescu Tzing sau Ion Ling. Vrem, nu vrem vom fi o singura natiune: pamantean……[R…]
raducanu si andreescu dupa ce au castigat un titlu de mare slem s’au prabusit din punct de vedere al performantelor