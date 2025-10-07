Emmei Răducanu nu i-a priit la Wuhan. Jucătoarea britanică de tenis s-a retras din meciul din prima rundă cu americanca Ann Li, la Wuhan Open, turneu de categorie WTA1000.

Sportiva cu tată român părea lipsită de energie şi se pare că a avut probleme mari cu umiditatea și căldura, fiind condusă cu 6-1, 4-1 în China.

Jucătoarea de pe locul 30 mondial a chemat medicul după ce a pierdut două breakuri în setul al doilea şi i s-a măsurat tensiunea arterială şi i s-a luat temperatura înainte de a se retrage.

La începutul acestei săptămâni, jocul a fost suspendat pe toate terenurile în aer liber din Wuhan, deoarece temperaturile au ajuns la 34 °C.