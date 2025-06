Escrocheria reclamată după accidentul lui Ionel Ganea: ”Alo, Poliţia, cum e posibil?”

Jurnalistul Silviu Tudor Samuilă atrage atenţia, după tragicul accident în urma căruia fiul de doi ani al lui Ionel Ganea a murit, că pe străzile Bucureştiului (poate şi în alte orase) există tot felul de ”borfaşi” care vând înlocuitoare pentru centurile de siguranţă, genul pe care îl introduci ca să nu îţi piuie maşina.

1. Tineti-va copiii pe banchetele din spate ale masinilor! Nu au ce cauta in fata!

2. Celor foarte mici cumparati-le scaune speciale, adaptate varstei! Da, costa, dar le pot salva vietile.

3. Indiferent cat de mult ar protesta de la o varsta incolo, obligati-i sa poarte centuri de siguranta!

4. Alo, Politia, cum e posibil ca pe strazile Bucurestiului (poate si in alte orase) sa existe tot felul de borfasi care vand inlocuitoare pentru centurile de siguranta, genul pe care il introduci ca sa nu iti piuie masina? Aia favorizeaza o ilegalitate si totusi ii poti repera peste tot prin trafic, relaxati, vazandu-si de afacerea murdara.

5. Purtati, fratilor, centuri! Va deranjeaza? Aia e. Dar macar aveti un plus de protectie in eventualitatea in care intra vreun nebun in voi”, îndemnat jurnalistul pe pagina sa de Facebook.