Este China marea câștigătoare din conflictele care macină lumea? 

Întreaga lume este un butoi cu pulbere. Ca niciodată, cu excepția perioadelor din cele două Războaie Mondiale, avem conflicte pe toate continentele, exceptând, deocamdată, Australia. Conflictul din Ucraina și cel dintre Israel și Hamas sunt doar cele mai cunoscute puncte de foc. Nu e de mirare, așadar, că industria producătoare de armament a ajuns la cele mai mari profituri de la Al Doilea Război Mondial pânâ în prezent, după cum notează revista The Economist. Și mai impresionant este că guvernele lumii alocă pentru arme sume care până în urmă cu câțiva ani erau de neimaginat, bugete nemaîntâlnite nici măcar în perioada celui de-Al Doilea Război Mondial.

Dar cine câștigă în final? O analiză a unui cunoscut specialist în domeniul militar arată că, doar în 2023, guvernele lumii, adică noi, contribuabilii, în final, am plătit peste 2.500 de miliarde de dolari pentru armament.

Unde au mers acești bani? În profiturile marilor producători. Efectele s-au văzut nu doar în creșterea încasărilor- Reuters face un calcul simplu care arată că doar pentru rachetele Patriots de care are nevoie armata Statelor Unite producătorii încasează 400 de milioane de dolari în plus de la debutul conflictului din Ucraina – ci și în cotațiile bursiere ale marilor companii producătoare, adică o altă sursă de câștig pentru acționari, care nu sunt niciodată persoane sau firme normale.

Conform https://www. defensenews.com , cotațiile celor mai importanți producători de armament, adunate în cadrul indicelui SPADE Defense Index, au crescut cu nu mai puțin de 48% de la începutul conflictului din Ucraina și este de așteptat să crească mai rapid, în contextul întețirii conflictului din Israel. Se estimează că cele mai mari 15 companii din industria apărării vor înregistra un flux de numerar suplimentar de 52 de miliarde de dolari în 2026, conform unei analize Vertical Research Partners citată de Financial Times, aproape dublu fluxurilor de numerar combinat de la sfârșitul anului 2021. Primii cinci dintre cei mai importanți contractori de apărare din SUA vor genera 26 de miliarde de dolari până la sfârșitul anului 2026, mai mult decât dublul sumei din 2021.

China, prezentă pe tot lanțul războiului, inclusiv în marile companii americane. Fondurile gigant, ai căror șefi au ajuns să „dea cu ușa de perete” în marile cabinete ale lumii, doar un liant?

În continuarea unei vechi tradiții, China încearcă, în actualul context tensionat, să pară cea mai rațională, țara care caută pacea și îndeamnă la înțelegere. Cifrele spun, totuși, altceva. China e țara care și-a mărit cel mai mult cheltuielile de apărare. Potrivit datelor publice, Guvernul chinez a plătit, în 2023, cu aproape 300 de miliarde de dolari mai mult față de anul precedent, iar în 2024 se estimează că bugetul va fi, până la final, cu peste 400 de miliarde de dolari mai mare decât în 2023. Toți acești bani rămân, de fapt, în China, pentru că armele achiziționate sunt produse în China, lucru care nu se întâmplă în cazul majorității celorlalte țări.

Documente publicate recent de mai multe fundații și asociații, care arată că investighează legăturile profunde din spatele marilor companii și guverne, relevă chiar mai mult. Inclusiv din producătorii de armament american, China obține profit. Mai concret, arată sursele citate ecnt.ro , în spatele marilor producători de armament, prin intermediul influenței pe care o exercită în marile fonduri de investiții, se află entități din China și Tibet, adică, până la urmă, statul chinez.

Principalul aspect în ceea ce privește profiturile pe care China le obține din starea tensionată actuală vizează implicarea sa în marile corporații de armament. „Cele mai mari companii din domeniul apării din Statele Unite și din lume, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon, Aerojet Rocketdyne, sunt controlate de către Tibet-China”, notează una dintre sursele amintite.

În esență, entitățile prin care China își exercită controlul, relevă sursele citate, sunt marile fonduri și bănci de investiții, entități despre care oricum era vizibil că deveniseră mai mari și mai influente decât multe țări ale lumii. Oamenii din asociațiile amintite au folosit date din registrele oficiale din întreaga lume pentru a arăta că entități ca Blackrock, cel mai mare administrator de active (fond, în termeni mai populari) din lume, ajuns la nivelul incredibil de 10.000 de miliarde de dolari în active, sau celebra bancă Morgan Stanley, servesc intereselor binomului China-Tibet. Vanguard, un alt nume mare din domeniul financiar, ar face parte și el din schema tibetană.

Informațiile din aceste documente merg mult mai departe, arătând că, în fapt, structura China-Tibet controlează marile decizii la nivel mondial, însă noi ne rezumăm la prezentarea încrengăturilor din industria de armament. Conform surselor citate, influența Chinei în această zonă este mai veche decât am putea crede, provocarea unor conflicte pentru putere și profit fiind pe agenda acestui guvern încă de după Al Doilea Război Mondial.

Studiu de caz: Lockheed Martin

Materialele amintite folosesc ca studiu de caz Lockhead Martin, susținând că se utilizează date din registrele oficiale. Lockheed Martin Corporation este una dintre cele mai mari și influente companii din industria aerospațială, de apărare, securitate și tehnologii avansate din lume. Cu sediul central în Bethesda, Maryland, SUA, compania este un jucător major în domeniul apărării și securității naționale, având contracte importante cu guvernele din întreaga lume, în special cu guvernul Statelor Unite.

Adunate într-o lucrare mai amplă, în limba engleză, datele privind această companie conduc la concluzia că ea este controlată de ceea ce cartea MASTER OF CHESS – THE COMPLETE GUIDE TO FINANCIAL MARKET LEADERSHIP FOR ANYONE Master of Chess #Finance – Finance Online Magazine Edition , numește Trustul Financiar Chinez.

Conform lucrării citate, entitățile care au acțiuni la Lockhead Martin fiind parte și din amintitul trust, controlează cea mai mare parte a titlurilor Lockhead, conform datelor publice. Primele 10 companii invocate sunt următoarele: Vanguard Group Inc, Blackrock Inc., State Street Corporation, Geode Capital Management LLC, Capital Research & Management Co., Fidelity Management & Research Co. LLC, Wellington Trust Co., Charles Scwab Investment, Morgan Stanley & Management si Vanguard Total Stock Market.

Conform materialului amintit, toate aceste companii financiare care dețin firma Lockheed Martin sunt companii aparținând SUA. La o analiză atentă și bine documentată studiul prezentat arată ca Lockheed Martin este de fapt deținută de un conglomerat financiar controlat de China/Tibet. Cum? Printr-o rețea de companii acționare în alte companii controlate printr-un ingenios sistem de vot numit “vot în cascadă”. Acest sistem de vot în cascadă nu a fost și nu poate fi controlat vreodată de vreo instituție finaciară de reglementare deoarece este constituit din patru elemente de care nimeni nu se poate atinge:

- Registrul Acționarilor – este deținut de un lanț de Bănci Custode care operează în zone de tip off-shore;

- Ascunderea identității reale a acționarilor prin intermediari care sunt împuterniciți cu “mandat de vot”;

- Legea internaționala a secretului bancar și anonimității acționarilor;

- Operarea prin “societăți închise” (closed operation) care nu sunt accesibile publicului.

Dacă dezvăluirile făcute de www.masterofchess.finance sunt reale, până la urmă vor duce la anchete gigant ale autorităților, având în vedere că se încalcă toate legile antimonopol ale planetei. Având în vedere dimensiunea companiilor amintite mai sus, sancționarea lor drastică ar provoca o adevărată prăbușire a Burselor și, implicit, o criză economică profundă. De partea cealaltă, chiar dacă nu se va întâmpla astfel, motive de îngrijorare există. De la Al Doilea Război Mondial până în prezent, nu au mai existat situații în care firme cu același acționar direct sau indirect să vândă arme tuturor combatanților.