Este o răceală, gripă sau Covid?

Anotimpul rece vine la pachet cu o serie de neplăceri din punt de vedere medical. Mulți oameni sunt au nasul înfundat, tușesc de mama focului sau au gâtul inflamat.

Până în urmă cu câțiva ani, era clar: răceală sau gripă. Din 2020, a intrat în scenă și Covidul. Cei care cred că lupta cu acest virus s-a încheiat se înșală amarnic. Covidul, sub diferite și noi forme, își face rău de cap în vestul Europei. Și, pe ici, pe colo, și pe la noi.

De aceea, nu ar fi rău să știi care sunt principalale semne între cele trei ca să știi ce măsuri să iei. Așadar:

Răceli

Simptomele apar treptat

Afectează în mare parte nasul și gâtul

Semn precoce – presiune în urechi

Tuse cu mucus și mucus

Gripă

Apare brusc

Senzație de epuizare

Febră, dureri musculare, epuizare

Nevoie de repaus la pat

Tuse seacă

Covid

Simptome tipice de gripă

Pierderea gustului sau a mirosului

Diaree sau disconfort stomacal

Multe dintre simptomele dintre răceală, gripă și virusuri mai grave, precum Covid, se suprapun.

Dar există câteva indicii care te-ar putea ajuta să identifici exact vinovatul.

Dacă apare o răceală, atunci o face adesea treptat.

Va afecta nasul și partea din spate a gâtului, în timp ce unii vor simți o gâdilare în spatele gurii.

Un alt semn de avertizare timpurie poate fi acumularea de presiune în ureche.

Dacă virusul se răspândește mai departe, poate ajunge la plămâni și poate provoca o tuse persistentă.

În majoritatea cazurilor, însă, aceste simptome nu ne împiedică să ne desfășurăm viața normal.

Nu același lucru se poate spune despre gripă, care de obicei adaugă dureri, febră și slăbiciune musculară.

Gripa nu înseamnă că trebuie să te duci la culcare, dar s-ar putea să te facă să te simți așa.

De la pandemie, Covidul a complicat și mai mult lucrurile, cu simptome similare cu cele ale gripei.

Dar un identificator cheie specific Covid poate fi pierderea mirosului sau a gustului. Un altul, descoperit pe măsură ce noile variante Stratus și Nimbus sunt în creștere ca număr de cazuri, este o durere în gât „ascuțită ca briciul”. Diareea este, de asemenea, frecventă.

Recomandarea este să stați acasă, să vă odihniți și să vă recuperați.

Cu toate acestea, dacă aveți afecțiuni preexistente, aveți dificultăți de respirație sau constatați că simptomele nu se ameliorează după trei săptămâni, atunci nu trebuie să ezitați să solicitați sfatul medicului.