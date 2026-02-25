EXCLUSIV Andreea Paul admite discuțiile cu Bolojan pentru Ministerul Educației. Ce le promite profesorilor

Întrebată dacă a avut discuții cu Ilie Bolojan despre numirea sa la Ministerul Educației, Andreea Paul a precizat că discută constant cu premierul. „Am avut discuții cu premierul României despre educație și soluțiile pe care le văd pentru acest domeniu. Dar le am constant (n.r. discuțiile)”, a spus aceasta.

Totodată, întrebată direct dacă își dorește să fie ministru al Educației, Andreea Paul a declarat că vrea să evite „astfel de poziționări”. „Pentru că nu e un moment în care să presăm premierul României. Din contra, este un moment în care trebuie să-și ia propriile decizii”, a completat Andreea Paul.

„Am o senzație că se fuge de copiii noștri”

Despre faptul că în spațiul public planează ideea că toată lumea fuge de Ministerul Educației pentru a nu își asuma responsabilitatea unor măsuri de austeritate, Andreea Paul spune că „reformele în educație nu se fac nici în presă și nici cu presa.

„Am, într-adevăr, o senzație că se fuge de copiii noștri, pentru că tensiunile suprapuse de pe masa Ministerului Educației sunt dificil de gestionat într-un context bugetar atât de problematic cum este cel pe care îl are România în 2026. Dar nu imposibil.

Și atunci este foarte important să vină cineva care are o viziune clar orientată spre competențele reale de care copiii noștri și profesorii din sistemul de învățământ au nevoie pentru a le pregăti pe aceste generații, pentru o lume care va fi fundamental schimbată de cea pe care noi o cunoaștem în prezent. Și, atunci, mie îmi place să-i spun să ducem educația de la online la omline cu grijă reală pentru fiecare copil, pentru nevoile și abilitățile sale. Și asta înseamnă educație personalizată. Și noile tehnologii permit acest salt calitativ în educație”, a completat aceasta.

Cu ce se laudă Andreea Paul

Andreea Paul a mai adăugat că s-ar axa „mai mult pe fapte” în loc de „blablauri”.

„Eu am creat Smart Lab. Am pilotat acest laboratoriu educațional digital inteligent cu ONG-ul INACO, în școlile publice, în mediul rural inclusiv, în Republica Moldova deopotrivă. Și. după patru interacții tehnico-educaționale, am reușit să scalez acest proiect în Planul Național pentru Redresare și Reziliență, în fișa C15 cu același nume. INACO nu a beneficiat de niciun leu, de niciun euro din PNRR, pentru că am pus pro bono această soluție pe masa Ministerului Educației, pe masa școlilor beneficiare, tuturor celor care au venit să ne solicitez prijinul. Ghidul Meserilor Viitorului are șase ediții liber accesibile online tot pe pagina INACO și acest ghid se adresează și copiilor, și profesorilor, și părinților.

Un alt program se numește Exploratorii Viitorului, dedicat învățământului primar. Pentru liceeni am făcut RoboChat Maria, folosind inteligență artificială. Pentru consilierii școlari am făcut Ghidul Instrumentelor Digitale, toate liber accesibile online. Pentru diminuarea abandonului școlar, cred că este oportună antrenarea rețelei civice Facem bine împreună, care funcționează și care este pragmatică, acționează la firul ierbii și cred că putem ajunge cu soluții personalizate pentru fiecare caz particular în parte”, a explicat Andreea Paul.

„Ar trebui să rămână la decizia premierului”

Andreea Paul mai susține că are o propunere lansată încă de opt ani, care nu s-a materializat încă, „dar poate a sosit timpul”.

„Crearea grupurilor de lucru pentru educația și economia viitorului. Și aceasta, la nivel național, poate să ia forma Consiliului Viitorului. Iar la nivel local, grupul de lucru pentru educația și economia locala viitorului, ar trebui să funcționeze.

Pentru că nu poți reforma educația și să o adaptezi la nevoile actuale și viitoare fără o dezbatere publică în care toate părțile interesate să-și poată exprima punctul de vedere”, a spus Andreea Paul.

Întrebată dacă prin toate proiectele aduse în discuție încearcă să sugereze că ar fi un om potrivit la minister, Andreea Paul a precizat că „aceasta ar trebui să rămână la latitudinea dumneavoastră, celor din presă, care faceți aceste prezentări, și, mai ales, la decizia premierului”.

Cine este Andreea Paul

Andreea Paul a studiat atât în Marea Britanie, cât și în SUA și Franța. În plan politic, a ocupat funcția de consilier de stat pentru probleme economice în guvernele Mihai Răzvan Ungureanu și Emil Boc. În 2012, a fost propusă pentru funcția de ministru al Economiei, dar a refuzat nominalizarea. A fost deputat în Parlamentul României, în legislatura 2012-2016, și prim-vicepreședinte al Partidului Național Liberal (PNL). Andreea Paul a creat Programul dedicat tinerilor debutanți în afaceri, adoptat de către Guvernul Boc în anul 2011, prin care s-au creat peste 13 mii de noi locuri de muncă pentru tineri.

În toamna lui 2011, Adreea Paul Vass anunţa că intră în cursa pentru preşedintia Organizaţiei de Femei a PDL. Aceasta declara atunci că a decis să candideze pentru că poate întări organizaţia şi poate aduce prospeţime. Democrat-liberala susţinea ca numele de Vass înseamnă în limba maghiară „fier”, făcând trimitere la Margaret Thatcher supranumită şi „Doamna de Fier”.

Andreea Paul a stârnit un val de reacții când, în 2015, a afirmat că a născut sâmbăta ca să nu piardă nicio zi de lucru. Ulterior a revenit și a precizat că născut într-o zi de luni. Ea a transmis că a făcut sacrificii pentru a se dedica politicii și comunității și că vrea să încurajeze femeile să intre în politică. Tototdată, a pledat constant pentru cote de gen în rolurile de decizie. În 2011 a publicat o carte intitulată „Forța politică a femeilor”.