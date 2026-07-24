EXCLUSIV Prefectul din Buzău, despre drona doborâtă: „Se presupune că este rusească”

„În momentul de față, echipele ISU se deplasează în zonă. Ar fi căzut între zona Padina și Pogoanele. Vedem la fața locului, după resturile care urmează să fie identificate, ce proveniență avea. Se presupune, și cred că aceasta va fi certitudinea, că este dronă rusească. E pe câmp. Zonă nelocuită”, a transmis Leonard Dimian, prefectul județului Buzău.

Potrivit MApN, drona a intrat în țară pe traseul Sulina-Brăila-Fetești-Buzău. Pentru interceptare au decolat două aeronave Eurofighter Typhoon italiene și două avioane F-16 românești. Mesaje RO-Alert au fost transmise în județele Tulcea și Brăila.

Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării, susține că drona a fost doborâtă în jurul orei 11.07.

„În această dimineață, sistemele de supraveghere ale MApN au detectat o țintă aeriană care a intrat în spațiul aerian al României. Au fost activate imediat procedurile de intervenție, fiind ridicate de la sol aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene, aflate în misiune de Poliție Aeriană sub comandă NATO. La scurt timp, s-a decis la nivel MApN ridicarea a încă 2 aeronave românesti F16, cărora li s-a dat autorizare de tragere.

După monitorizarea și urmărirea țintei, un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române a angajat drona și a doborât-o deasupra unei zone nelocuite din județul Buzău.

În paralel, au fost puse în aplicare toate măsurile de protecție a populației”, a mai precizat ministrul.

Potrivit primarului municipiului Buzău, Contantin Toma, drona a căzut în localitatea Padina, la circa 30 km de Buzău. Edilul a spus că a fost contactat și de directorul unei unități industriale din zonă, care a cerut indicații privind siguranța angajaților.

„A sunat și directorul unei unități industriale, ce face cu oamenii. I-am spus să îi țină la adăpost. Dar în Buzău e liniște”, a declarat Constantin Toma, pentru Cotidianul.