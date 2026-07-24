EXCLUSIV Prefectul din Buzău, despre drona doborâtă: „Se presupune că este rusească”

„În momentul de față, echipele ISU se deplasează în zonă. Ar fi căzut între zona Padina și Pogoanele. Vedem la fața locului, după resturile care urmează să fie identificate, ce proveniență avea. Se presupune, și cred că aceasta va fi certitudinea, că este dronă rusească. E pe câmp. Zonă nelocuită”, a transmis Leonard Dimian, prefectul județului Buzău.
Potrivit MApN, drona a intrat în țară pe traseul Sulina-Brăila-Fetești-Buzău. Pentru interceptare au decolat două aeronave Eurofighter Typhoon italiene și două avioane F-16 românești. Mesaje RO-Alert au fost transmise în județele Tulcea și Brăila.
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Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării, susține că drona a fost doborâtă în jurul orei 11.07.
„În această dimineață, sistemele de supraveghere ale MApN au detectat o țintă aeriană care a intrat în spațiul aerian al României. Au fost activate imediat procedurile de intervenție, fiind ridicate de la sol aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene, aflate în misiune de Poliție Aeriană sub comandă NATO. La scurt timp, s-a decis la nivel MApN ridicarea a încă 2 aeronave românesti F16, cărora li s-a dat autorizare de tragere.
După monitorizarea și urmărirea țintei, un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române a angajat drona și a doborât-o deasupra unei zone nelocuite din județul Buzău.
În paralel, au fost puse în aplicare toate măsurile de protecție a populației”, a mai precizat ministrul.
Potrivit primarului municipiului Buzău, Contantin Toma, drona a căzut în localitatea Padina, la circa 30 km de Buzău. Edilul a spus că a fost contactat și de directorul unei unități industriale din zonă, care a cerut indicații privind siguranța angajaților.
„A sunat și directorul unei unități industriale, ce face cu oamenii. I-am spus să îi țină la adăpost. Dar în Buzău e liniște”, a declarat Constantin Toma, pentru Cotidianul.
19 comentarii
Se presupune ca e ruseasca???????
Asa ceva??? Sunteți legionar putinist domnu Perfect??? Ancheta care va începe a stabilit clar ca drona a fost, este și va fi ruseasca!!!! Nu va exista nici o îndoială!!! Slava!
sa vezi maine campanie de PR de la MApN-eu, o sa-l defileze in sus si-n jos pe la toate posturile de propaganda, avansare in grad, poze cu maimutza la Cotroceni + decoratie, decoratii de la toate pseudostatele baltice si scandinavi, Franta, Germania, Olanda, Anglia, NATO, etc. Mungiu+Bruckheimer sa-i faca un film cu fonduri UE/NATO.
cu geografia? Sulina-Braila pare Est-Vest Braila-Fetesti Nord-Sud iar Fetesti-Buzau Sud-Nordvest, de ce atata ocol daca voia sa ajunga la Padina jud Buzau?
„Eu am presupus, este de la rus, dar …. sunt
prea-supus!
Cine m-a pus?
Cineva sus-pus!” ;)
Mai bine tăcea!
Noi românii cred că avem o genă defectă.
În loc să ne bucurăm că nu fost o tragedie ca la Galați o tot dăm în conspirații.
Culmea este că tocmai susținătorii ălora care votau în Parlament împotriva doborârii dronelor pun acum întrebări că a fost doborâtă prea târziu.
Prefectu’ presupune…
Atunci noroc ca are presupuneri, acum suntem în sfârșit lămuriți !
Hai sa nu mai facem presupuneri si sa informam corect populatia dupa ce suntem siguri de adevar ! Intrebarea este cum aceasta drona a reusit sa inainteze atat de mult in spatiul Romaniei ,mai avea 80 km.si era deasupra capitalei.La fel nu se spune daca aceasta drona avea si incarcatura care putea produce dezastru ,sau era doar o drona ca sa culeaga informatii.
drona era sigur ruseasca ,trimisa de Putin personal ,cu adresa de expeditor si destinatar ,ca sa testeze vigilenta prefectului.
dar acesta este neadormit si apara spatiul nato ,ca cei din Spania siPortocalia sa poata dormi linistiti si sa nu ajunga drona la ei !
Drona il căuta pe Ciolacu!! Îi aducea diploma de bac!!
e de nota zece! comentariul nu diploma
Eu presupun ca era iraniana, cum ma contrazice tovarasul prefect?!?
ca si atunci cand a fost cealalta drona si nu ati gasit nimic: zboara ras cu pamantul pe rutele rusesti ale traficantilor GENERALI rusi ,in Romania.
ei strang informatii si intocmesc harti de drone pentru bombardamente reusite,in cazul unei invazii
Eu presupun ca era de la imparatul cersetor
Aproape sigur. Se incadreaza. Tinta era probabil in Ucraina dar cumva a ajuns in RO.
Dronele aeriene care ne lovesc sunt rusesti iar cele navale sunt ucrane.
Dar noi doar pe unii ii condamnam. N-am auzit ca consulul ucran din Constanta sa fi fost expulzat, consulatul inchis ptr ca au lovit litoralul romanesc cu drone acvatice si mine.
Nu ca ma surprinde, tara mica cu gura mare, linge si scuipa la ordin unde i se ordona.
Ar fi bine sa faci să ceri azil politic într-o țară care este corect politic, asta face parte din gândirea lui găgă și nenorocirea este că sunt mulți ca tine suveraniștii de doi bani care nu știu să tragă plapuma pe ei
Baaai MOSULICA!…Daca TACEAI filozof rămâneai !.
Gresit! dronele care se pot filma si identifica sunt ucrainene, cele doborate sau explodate sunt rusesti
Se presupune că baba avea un . oi și era ministru de război.
In secolul asta nu merge cu presupuneri ! Cercetezi și tragi concluzii, apoi comunici realitatea !