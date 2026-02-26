Deputatul Ciprian Șerban e la al treilea mandat de parlamentar, toate obținute pe listele PSD. Din iunie 2025 ocupă și funcția de ministru al Transporturilor. Ciprian Șerban are același CV postat și pe site-ul Camerei Deputaților, și pe cel al Ministerului Transporturilor. În ambele documente notează faptul că a fost student al Facultății de Științe Politice a Universității „Petre Andrei” din Iași între anii 2008-2009.

De cealaltă parte, Universitatea susține, printr-un răspuns oficial, că actualul ministru a fost înscris în anul universitar 2005-2006. În 2005, Ciprian Șerban împlinea 20 de ani. De asemenea, conducerea universității a mai transmis pentru Cotidianul că Ciprian Șerban „a fost exmatriculat în octombrie 2006 conform Ordinului de exmatriculare nr. 3098/09.10.2006 pentru neprezentare la procesul didactic”.

Ciprian Șerban nu mai știe când a fost student și dacă a fost exmatriculat

L-am sunat pe Ciprian Șerban și l-am întrebat de ce a fost student doar un an la universitatea privată din Iași. „Pentru că am făcut doar un an acolo. Am oprit după un an de zile”, a răspuns acesta.

Întrebat dacă a oprit cursurile în 2009, ministrul a precizat că nu mai știe exact. „Ce e în CV. Vreți să-l scot? Discutăm punctual pe el”, a completat acesta.

Despre motivul pentru care a oprit studiile, ministrul nu a vrut să ofere detalii. „Am oprit pur și simplu. Nu m-a obligat nimeni să opresc. Cred că e o decizie personală în momentul în care oprești. Anumite probleme personale pe care nu vreau să le discut în spațiul public”, a completat Ciprian Șerban. Fără nicio mențiune despre exmatriculare.

În momentul în care am precizat că universitatea ne-a transmis că a fost student între 2005-2006 și că a fost exmatriculat, ministrul Transporturilor a jucat cartea neștiutorului. „Nu mai știu când am fost. Am și spus, trebuie să mă uit exact în CV să văd exact despre ce am trecut acolo”, a spus Ciprian Șerban.

„Mi se par întrebările dumneavoastră tendențioase”

În momentul în care l-am întrebat dacă este adevărată informația că a fost exmatriculat de la universitate, ministrul a devenit nervos.

„Nu știu dacă este adevărată și mi se par întrebările dumneavoastră tendențioase. Nu știu unde vreți să ajungeți. Dacă era ceva, nu treceam în CV, dacă voiam să ascund ceva. Este trecut în CV, aia este perioada în care am fost. După care am încetat, nu m-am mai prezentat. Modul în care am întrerupt, că a fost prin abandon, prin exmatriculare, nu știu cum s-a finalizat. Am mers în altă parte”, a spus Ciprian Șerban.

„În altă parte” a însemnat Academia de Studii Economice din București, potrivit CV-ului său. Însă revenirea la studii s-a produs abia peste șase ani, când împlinea vârsta de 27 de ani.

„Nu știți dacă ați fost exmatriculat?”, a fost ultima întrebare, la care ministrul nu a mai dorit să răspundă. „Vă mulțumesc”, au fost ultimele cuvinte al lui Ciprian Șerban, înainte de a închide telefonul.

O nouă greșeală în CV

După discuția cu Ciprian Șerban, am descoperit un alt CV al acestuia, printre primele făcute publice. În acest document, ministrul mai avea notate și precizări cu privire la studiile liceale, care nu se mai găsesc în CV-urile recente. Mai exact, Ciprian Șerban a notat că a urmat cursurile Liceului Teoretic „Gheorghe Cartianu” din Piatra Neamț, între 2000 – 2003. A urmat un an de pauză, pentru ca mai apoi să scrie în CV că a studiat și la Liceul Teoretic Roznov, între 2004 – 2006.

Și în acest CV, ministrul a notat că a fost student la Universitatea „Petre Andrei” din Iași între anii 2008-2009. Despre faptul că a urmat două licee cu un an pauză, Ciprian Șerban a dat explicații la preluarea mandatului de ministru al Transporturilor.

„Vă pot spune concret, am făcut câțiva ani de liceu în Piatra Neamț, după care m-am transferat la un liceu din Roznov. Cum traduc unii chestia asta, nu o s-o comentez. Nu mai știu să vă spun anii exact. (…) În 2003 mi-a decedat tatăl. A trebuit să mă ocup de societatea companiei atunci. Am fost, practic, pe statul de plată al societății noastre. A fost o perioadă dificilă pentru noi. De asta m-am și mutat de la un liceu la altul. Dar, repet, sunt chestii personale pe care nu le-am discutat și nu vreau să le discut”, a spus Ciprian Șerban.

„Probabil așa este, e o greșeală de tipar”

Cotidianul l-a contactat din nou pe Ciprian Șerban pentru a-l întreba cum a fost posibil să termine liceul în 2006 și să dea la facultate în 2005. Acesta a răspuns că este o greșeală în CV și că a terminat liceul în 2005. „În 2005 am dat BAC-ul. Atunci am terminat”, a spus ministrul.

Revenind la situația studiilor la Universitatea „Petre Andrei” din Iași, ministrul a precizat că trebuie să verifice dacă a studiat între anii 2005-2006, așa cum susține instituția. „Dacă v-au răspuns dumneavoastră, probabil așa este, e o greșeală de tipar”, a completat ministrul.

În ceea ce privește exmatricularea, Ciprian Șerban spune că a mers doar o perioadă la cursuri, însă mai apoi nu le-a mai frecventat.

„Nu am mers la examene și am luat doi și trei și am fost exmatriculat, ci nu m-am mai prezentat. Și atunci, cumva trebuie să închidă situația unui elev (student – n.r.) în momentul în care nu se prezintă la facultate, nu? Cum o închide?”, a completat ministrul.

Ciprian Șerban: „Care este problema? Că eu asta vreau să înțeleg. Unde vreți să ajungeți?”

Întrebat dacă instituția i-a adus la cunoștință că a fost exmatriculat, acesta nu a dat un răspuns clar.

„Și dacă mi-a dus la cunoștință, ce? Trebuia să scriu undeva exmatriculat? Au trecut 20 de ani. Dumneavoastră țineți minte ce s-a întâmplat acum 20 de ani? Eu nu am fost la acea facultate, după o perioadă de timp am încetat și probabil așa s-a încheiat. Care este problema? Că eu asta vreau să înțeleg. Unde vreți să ajungeți? Nu mai știu, vreți să vă mint?”, a spus Ciprian Șerban.

L-am mai întrebat, în scris, pe ministrul Transporturilor de ce și-a trecut în CV o facultate pe care nu a frecventat-o.

„Cred că am fost destul de clar. Am fost înscris, nu am continuat. Puteam foarte bine să nu trec anul acela. Asta am și spus la telefon, nu are relevanță, pentru că nu a produs niciun efect”, a fost răspunsul lui Ciprian Șerban.

Ce studii a mai trecut în CV Ciprian Șerban

Pe lângă studiile de la Facultatea de Științe Politice din cadrul Universității „Petre Andrei” din Iași, Ciprian Șerban a mai notat în CV că s-a înscris la Academia de Studii Economice în anul 2012, fiind student aici până în 2015.

De asemenea, ministrul Transporturilor mai susține că a urmat Programul Postuniversitar de Formare și Dezvoltare Profesională Management și Leadership între 2015-2016, dar și un master la Academia de Studii Economice, între 2016-2018, perioadă în care era deja deputat.

Tot în 2018, Ciprian Șerban a notat că a fost înscris la Departamentul pentru studii de securitate și leadership din cadrul Universității Naționale de Apărare „Carol I”.

Un ministru din Guvernul Bolojan a demisionat după un scandal legat de CV-ul său

Nu este, însă, singura situație în care apar întrebări cu privire la studiile miniștrilor din Guvernul Bolojan. În noiembrie 2025, Libertatea dezvăluia că Ionuț Moșteanu (USR), ministrul Apărării la acel moment, a trecut în primul CV oficial că a absolvit Universtiatea Athenaeum, deși instituția a negat că acesta a fost student acolo vreodată.

Ionuț Moșteanu a precizat ulterior că a fost o eroare care îl jenează.

„Într-un CV făcut în 2016 în viteză pe un model de pe net a rămas o greșeală care recunosc că mă jenează. Nu am dat prea multă atenție atunci acestor detalii. Pentru asta îmi cer scuze”, a scris acesta, pe Facebook. În aceeași postare, Ionuț Moșteanu anunța că demisionează de la șefia Ministerului Apărării.

În ianuarie 2026, jurnalista Emilia Șercan scria în PressOne că Radu Marinescu (PSD), ministrul Justiției, a plagiat în teza sa de doctorat. „Cel puțin 56,68% dintre paginile lucrării cu titlul «Sistemul mijloacelor de probă în procesul civil» ar conține text copiat din alți autori, mai exact 140 de pagini din cele 247 ale lucrării”, scria jurnalista.

Într-o postare ulterioară pe Facebook, Radu Marinescu a catalogat materialul din PressOne drept unul „defăimător”.

„De ce acum? De ce eu? Într-un articol defăimător și plin de contradicții, care reia obsesiv calomniile ce mi-au fost anterior aruncate în spate (avocatul interlopilor, impus ministru de clanuri cu interese obscure etc), articol care insistă repetat pe procedura privind selecția procurorilor, declanșată de Ministerul Justiției cu doar câteva zile în urmă (a propos de de ce eu și de ce acum), fără măcar să fi utilizat o analiză pe bază de soft, doamna jurnalist Șercan Emilia mă acuză de plagiat în lucrarea de doctorat, lucru pe care eu nu l-am făcut!”, a scris Radu Marinescu.