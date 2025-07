FCSB caută în Andorra biletul pentru turul 2 preliminar din Champions League

Altădată, cu siguranță, când am fi auzit că FCSB sau orice altă echipă campioană a României merge în Andorra să se califice în următorul tur al unei competiții europene am fi pus o singură întrebare, câte goluri va înscrie reprezentanta noastră. Dar fotbalul de astăzi s-a schimbat mult și sintagma nu mai există echipe mici e valabilă mai mult ca oricând.

Marți seară campioana FCSB va juca de la ora 21;30, în transmisiune la Antena 1, a doua manșă a turului 1 preliminar din Champions League în compania omologilor de la Inter Escaldes. La București a fost 3-1 pentru FCSB, dar oaspeții au avut, ca șl noi, gol anulat dar și penalty ratat la scorul de 3-0, dar mai important este faptul că au reprezentat o neașteptată surpriză prin evoluția lor consistentă.

Iată de ce returul de pe Estadi FAF nu se anunță deloc o simplă plimbare și antrenorul Elias Charalambous a ținut să sublineze acest lucru.

Toate echipele din lume vor să joace. Inter vrea să arate că e o echipă competitivă. Fotbalul din Andorra e în creștere. Am făcut această deplasare, nu e nicio problemă, avem cele mai bune condiții, cele mai bune hoteluri, încercăm să facem totul pentru ca jucătorii să se recupereze.

Haideți să nu uităm că am câștigat primul meci. Am tot auzit că trebuie să schimbăm lucruri după ce s-a întâmplat săptămâna trecută. Dar am câștigat, să nu uităm asta. Nu am pierdut. Luăm fiecare meci în parte, încercăm să ne îmbunătățim. Oamenii de aici ne-au întâmpinat bine, gazonul e bun. Trebuie doar să dăm tot ce avem mai bun.

Evident, FCSB va juca ofensiv, pentru a încerca să obțină o a doua victorie și, mai ales de a tăia elanul gazdelor printr-un gol marcat cât mai repede. Va reveni pe postul de fundaș dreapta veteranul Vali Crețu, 36 ani, al doilea jucător de această etate implicat în meci, alături de mijlocașul la închidere Vlad Chiricheș.

Baza este în linia de construcție Cisotti, Olaru, Politic, vârful ales de Gigi Becali fiind Florin Tănase în condițiile absențelor a doi jucători foarte importanți, accidentați, Daniel Bîrligea și Dennis Alibec. Este ultima șansă de a se reabilita – din punctul de vedere al lui Becali, pentru Olaru și Politic, ultimul desi a dat deja goluri pentru FCSB, nemulțumindu-l prin lipsa de implicare pe latifundiarul din Pipera. Pentru localnici biletele vor fi gratis, doar fanii românilor urmând a plăti prețuri piperate pentru a asista la meci.

Echipe probabile

Inter D’Escaldes: Javi Diaz – Munoz, Muguruza, Sanchez, Puentes, Torres – De La Torre, Alonso, Mohedano – Rafinha, Lopez

Rezerve: Munoz, Jose Teixeira, Humanes, Da Cunha, Andreu, Rodriguez, Llovet

Antrenor: Felipe Ortiz

FCSB: Târnovanu – Crețu, Ngezana, M.Popescu, Radunovic – Chiricheș, Șut – Cisotti, Olaru, Politic – Fl. Tănase

Rezerve: Zima, Graovac, Alhassan, Kiki, Pantea, Lixandru, Perianu, Gheorghiță, Miculescu, Ștefănescu

Antrenor: Elias Charalambous

Stadion: Estadi FAF (Encamp)

Arbitru: Ishmael Barbara // Asistenți: James Mucant, Duncan Specter

Arbitru VAR: Matteo Garigli // Asistent VAR: Emanuel Grech