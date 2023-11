Federația engleză vrea arbitri robot în Premier League

După ce s-au înmulțit greșelile arbitrilor și încă foarte serios la meciurile din Premier League Federația engleză se gândește serios să apeleze la introducerea arbitrilor-robot.

Tehnologia de offside semiautomatizată a fost folosită la finala Cupei Mondiale din Qatar 2022 și este desfășurată de oficialii de vârf din Liga Campionilor.

Șeful arbitrilor din Premier League, Howard Webb, a fost criticat după mai multe cock-upuri care implică utilizarea VAR în meciuri de mare profil. Mark Bullingham – directorul executiv al FA – a intrat acum în dezbatere și a cerut ca echipele de arbitraj să ia în considerare mai multă tehnologie.

Bullingham a declarat la o conferință Leaders Week din Londra: „Nu ar trebui să ai niciodată un scenariu în care să scapi de experiența de pe stadion sau acasă.Trebuie să fim foarte, foarte atenți pentru asta.

Desigur, oamenii obișnuiau să se plângă de deciziile luate greșit și este important să luăm deciziile corecte, așa că acesta este punctul de plecare. În ceea ce privește tehnologia, întrebarea este: Există modalități prin care puteți lua decizii mai rapid?

Pentru că cred că toată lumea urăște acea pauză lungă pe stadion sau acasă. Vedeți inovații tehnologice în ceea ce privește, de exemplu, offsaidurile semi-autonome. Poate ajunge până la urmă autonom? Și acesta va fi un pas în care veți obține decizii complet exacte, dar luate foarte, foarte repede?

Deci, dacă ai putea face asta, ar fi mai bine pentru fani. Aceasta este o zonă absolut de explorat în continuare. Desigur, ne-am uita la orice idee care apare, dar trebuie să fii destul de atent să nu întrerupi fluxul jocului mai mult decât atât.”

Unul dintre cele mai mari dezastre din acest sezon a implicat ca Luis Diaz să aibă un gol exclus incorect pentru ofsaid pentru Liverpool în înfrângerea cu 2-1 de la Tottenham pe 30 septembrie.

Audio-ul discuției VAR care a dus la aceasta prin eroare a fost în cele din urmă lansat de PGMOL. De obicei, parierii sunt ținuți în întuneric despre conversațiile care au loc cu arbitrul de pe teren.Vorbind în termeni generali, Bullingham este în favoarea unei mai mari transparențe pentru cei de pe stadioane și care se uită la televizor.

Bullingham a spus: „Punctul meu personal de vedere este că mi-ar plăcea să ajung la punctul în care fanii au mai mult acces la conversația care are loc între VAR și arbitru.Înțeleg și perspectiva arbitrilor despre asta, au deja o muncă incredibil de grea.

Uneori există probleme de limbă și, în special, în turneele internaționale, ei nu vor nimic scos din context. Așa că înțeleg presiunea la care se află. Cred că ceea ce am făcut deja este să facem un pas înainte, luând deciziile care sunt luate acum explicate.

Aceasta este proba care se desfășoară la turneele FIFA și sunt încrezător că aceasta va fi apoi implementată mai larg. Cred că acesta este un pas în direcția de a oferi mai multă transparență fanilor cu privire la decizii. Este o zonă complicată, dar cred că aceasta este direcția de mers.”