Femeia care l-a acuzat pe Prinţul Andrew s-a sinucis

„Şi-a pierdut viaţa prin sinucidere, după ce a fost o victimă pe viaţă a abuzurilor sexuale şi a traficului sexual”, se arată într-o declaraţie a familiei sale.

„Virginia a fost o luptătoare feroce în lupta împotriva abuzului sexual şi a traficului sexual. Ea a fost lumina care a ridicat atât de mulţi supravieţuitori”, mai spune familia.

Virginia Giuffre a fost unul dintre cei mai deschişi acuzatori ai infractorilor sexuali condamnaţi Epstein şi Ghislaine Maxwell, fosta sa prietenă. Ea a susţinut că aceştia au traficat-o către ducele de York când avea 17 ani, ceea ce prinţul Andrew a negat cu vehemenţă.

Virginia a murit joi la ferma sa din Australia de Vest. Locuia cu copiii şi soţul ei, în suburbia North Perth, deşi informaţii recente sugerează că cuplul s-a despărţit după 22 de ani de căsnicie.

În urmă cu trei săptămâni, ea a anunţat pe Instagram că a fost grav rănită într-un accident de maşină.

