Fericirea macedonenilor. Patronul este exact opusul lui Gigi Becali

În Macedonia de Nord calificarea celor de la Shkendiha a provocat o isterie generală de fericire. Suporterii fuseseră destul de sceptici în șansele de a merge mai departe, diferența de buget dintre cluburi fiind de șase ori mai mare în favoarea campioanei Românie: 5,5 Shjendija, 30, 3 FCSB. Însă la capitolul fotbal outisderul a depășit favorita la toate capitolele.

Shjendija a fost salvată dintr-o situație grea financiară acum câțiva ani de afaceristul Lazim Destani, care îl bate net pe Gigi Becali la avere, cu 5,5 miliarde euro față de 1,5 al latifundiarului din Pipera. Cu toate acestea, în vară macedonenii au făcut investiții în transferuri în valoare de numai 350.000 de euro, semn că bogăția nu înseamnă și risipă.

Patronul este exact opusul lui Gigi Becali. Extrem de discret, nu se bagă niciodată în problemele echipei, nu dă sfaturi, nu apare la TV, lasă stafull tehnic și administrativ să își vadă de treabă.

Acum a dat și el frâu liber entuziamsului cu un discurs extrem de bine punctat în care nu există nici urmă din aroganța unui învingător. El și-a impărtășit gândurile pe contul personal de Facebook:

„Felicitări Shkendija pentru victoria frumoasă din această seară! Felicitări tuturor suporterilor acestei echipe. Această victorie împotriva campioanei României reprezintă o nouă realizare în istoria lui Shkendija și o mândrie pentru țara noastră.

După 12 ani de finanțare și eforturi neobosite, am ajuns acolo unde cu toții ne doream să vedem echipa Shkendija, oferind tineretului nostru momente plăcute și pline de bucurie. Profit de ocazie pentru a felicita și a mulțumi companiei Ecolog, care de-a lungul tuturor acestor ani mi-a împlinit dorința și m-a onorat rămânând alături de club fără întrerupere.

Pentru această realizare am avut deplină încredere în conducerea clubului, iar acest succes a fost doar o chestiune de timp. Am reușit împreună! Îi doresc mult succes echipei în următoarele meciuri din competițiile europene”.

La fel de nobil s-a exprimat antrenorul echipei macedonene, Jeton Beqiri, care probabil că a înghițit până la calificare cu noduri toate aroganțele FCSB despre așa zisa superioritate care de fapt a aparținut celor de Shkendija, dar a fost clamată în mai multe rânduri de Gigi Becali, Mihai Stoica și chiar de unii jucători.

„Este o victorie foarte importantă pentru noi. Să învingi o echipă de această calitate, în fața unui asemenea public și într-o asemenea atmosferă, nu este puțin lucru. Vreau să felicit toți jucătorii, clubul, fanii, toți cei care fac parte din Shkendija,

Impresiile sunt puternice. În ciuda tuturor provocărilor, am mult respect pentru FCSB. Este un club cu tradiție, au un patron care investește serios în fotbal și un antrenor care știe ce face. Dar am fost învățat că fotbalul nu se câștigă prin declarații, se joacă și se decide exclusiv pe teren”

Iar albanezul Kamer Qaka, trecut el fugitivo pe la FCSB, doar șapte meciuri apoi cedat la Craiova, absent la retue din cauza cartonașului roșu din tur, i-a scris lui Mihai Stoica în timpul meciului: Rămâi mai umil, aluzie la jignirile acestuia despre faptul că Shkendija e de liga a doua sau chiar a treia, cel mai slab adversar întâlnit vreodată.