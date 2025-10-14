Fifor, despre înghețarea veniturilor. „Până la finele lui 2026… de neacceptat!”

Deputatul Mihai Fifor (PSD) afirmă că îngheţarea veniturilor românilor până la finele lui 2026 este un lucru de neacceptat şi PSD va susţine categoric în Coaliţie ca Guvernul să respecte mecanismul salariului minim european.

”Îngheţarea veniturilor românilor până la finele lui 2026 este un lucru de neacceptat! România are nevoie de creştere, nu de austeritate de dragul austerităţii. Premierul Bolojan a anunţat, în repetate rânduri, intenţia de a îngheţa salariile, pensiile şi salariul minim până la sfârşitul anului 2026, pe motiv de disciplină bugetară. Această propunere vine însă într-un moment în care românii resimt deja o scădere reală a veniturilor, iar economia dă semne clare încetinire”, spune deputatul PSD, pe Facebook.

Mihai Fifor arată că numai în luna august, câştigul salarial mediu net a scăzut cu 5,5% în termeni reali, potrivit datelor oficiale. ”Ajustat cu inflaţia, acest indicator arată că peste 94% dintre angajaţi muncesc mai mult pentru mai puţin, în timp ce inflaţia rămâne la 9,9% – cea mai ridicată din Uniunea Europeană. Puterea de cumpărare s-a redus dramatic, iar consumul intern este în cădere liberă. În aceste condiţii, îngheţarea veniturilor nu ar aduce stabilitate, ci ar accentua recesiunea şi ar lovi direct în oameni”, explică Fifor.

Liderul PSD Arad mai declară că ”PSD consideră că România are nevoie de politici care protejează veniturile şi stimulează economia, nu de măsuri de austeritate prezentate drept reforme”.

”De aceea, vom susţine categoric în Coaliţie ca Guvernul să respecte mecanismul salariului minim european, care prevede majorarea acestui venit în funcţie de evoluţiile economice”, anunţă Fifor.

El arată că acest mecanism a fost reglementat la nivelul Parlamentului European, printr-o directivă promovată şi susţinută de europarlamentarii PSD, alături de grupul S&D, şi a fost transpus în legislaţia naţională printr-un act normativ elaborat de PSD.

”Datorită acestor reglementări, salariul minim este singurul venit care nu poate fi îngheţat prin decizia Guvernului Bolojan. şadar, discuţia din Coaliţie nu va fi dacă salariul minim creşte, ci cu cât. Pentru că românii au nevoie de încredere, de venituri corelate cu realitatea şi de o guvernare care să protejeze munca cinstită”, menţionează deputatul PSD. PSD rămâne consecvent în apărarea dreptului la un trai decent şi la o economie care lucrează pentru oameni, nu împotriva lor.