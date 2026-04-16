SURSE Filiera PNL din jurul lui Nicușor Dan. Enigma fotografiilor trucate în campanie

Scandalul pozelor trucate publicate de Elena Lasconi în campania de anul trecut capătă accent de roman polițist. Toată presa încearcă să afle nu cine a făcut pozele, pentru că datele din dosarul DIICOT s-au aflat deja pe surse, ci care sunt persoanele care le-au comandat. Această informație ar dezlega misterul: Nicușor Dan, Crin Antonescu sau pur și simplu întâmplarea a provocat scandalul?

De Alina Manolache
Două ipoteze politice mari și late se desprind deocamdată din informațiile trunchiate existente pe piață. Beneficiar - Nicușor Dan - sau beneficiar - Crin Antonescu. Prima variantă a fost disecată în fel și chip după ce au apărut informații că oameni din anturajul actualului președinte au pus la cale sceneta și au filmat-o. Cea de-a doua variantă, cea în care Crin Antonescu să fie beneficiar, nu a fost pusă pe tapet decât în materiale de opinie. Explicabil, dat fiind că firele din dosarul DIICOT duc la operatorii care îl filmau pe Nicușor Dan în campanie. Și acolo se opresc.

Multiple surse politice insistă că această a doua variantă ar fi perfect plauzibilă. Principalul câștigator politic în urma episodului în care candidații anti-sistem sunt asociați cu Florian Coldea (deci cu sistemul) ar fi trebuit să fie Crin Antonescu. Că lucrurile au ieșit pe dos ar fi fost doar o întâmplare. Aceleași surse explică și cum ar fi putut ajunge cameramanii președintelui Nicușor Dan să lucreze pentru adversarul politic. Insistă că Nicușor Dan e înconjurat de oameni veniți să lucreze pentru el pe filiera PNL și că oricare dintre ei ar fi putut defecta și ar fi putut trăda.

De reținut că nu există niciun fel de probe în acest sens. De altfel, nici Nicușor Dan nu a acreditat varianta. Întrebat de jurnalistul Cotidianul Elena Crângașu despre posibili trădători din interior, șeful statului a spus că așteaptă ca procurorii să spună cine e vinovat și că nu crede această variantă.

Cotidianul a publicat mai multe materiale în care a arătat firele care duc la Nicușor Dan. Am considerat de datoria noastră să arătăm și posibile fire care ar putea duce la PNL. Fără să insinuăm că persoanele de mai jos ar fi făcut ceva ilegal.

Înainte de toate, precizăm că am transmis o cerere oficială la Administrația Prezidențială pentru a primi puncte de vedere de la persoanele menționate în articol. De asemenea, am luat legătura cu departamentul de comunicare. Până acum nu avem niciun răspuns. L-am contactat de asemenea și pe Costin Buta, de la agenția de publicitate menționată în articol, dar nu a reacționat la apelurile și mesajele reporterilor Cotidianul.

Ana-Maria Geană (filiera Tănase Stamule, Ludovic Orban – PNL)

A fost asistenta decanului Facultății de Administrarea Afacerilor cu Predare în Limbi Străine (FABIZ) între 2018 și 2019, când facultatea era condusă de liberalul Tănase Stamule. Din decembrie 2019 și până în iulie 2023, a fost consilier la Cancelaria prim-ministrului. Practic, în mandatele lui Ludovic Orban, Florin Cîțu și Nicolae Ciucă. În timpul lui Orban, a lucrat cu Ionel Dancă, liberal fidel al fostului șef al PNL. A plecat la puțin timp după preluarea funcției de premier de către Marcel Ciolacu. 

Ana-Maria geană, în prim-plan

În paralel, din 2021, a devenit și consilier al primarului general Nicușor Dan. Activitatea sa la Primăria Generală a continuat până în octombrie 2025, când l-a urmat pe Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Acum este consilier de stat pentru românii de pretutindeni, după ce la Primăria Generală a fost consilier pentru relația cu oamenii de afaceri. 

Despre Ana-Maria Geană surse politice spun că, împreună cu alte persoane din anturajul comun al PNL și al lui Nicușor Dan, ar fi coordonat activitățile de social media și producție video. Implicit, ar fi coordonat și echipele de filmare și firmele subcontractante care ar fi fost, ulterior, implicate în producerea fotografiilor trucate cu Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea. Fotografii publicate de Elena Lasconi. 

(de la stânga la dreapta: Andreea Miu, Ana-Maria Geană și Diana Iancu, alături de Nicușor Dan)

Andreea Miu (filiera PNL, neclar cine a promovat-o)

Surse au declarat pentru Cotidianul că Andreea Miu a ajuns în anturajul președintelui Nicușor Dan tot pe filiera PNL. Unele spun că tot Tănase Stamule ar fi fost mentorul ei.  Ziare.com scrie că e o apropiată a lui Ludovic Orban. Oficial, ea a lucrat cu Ludovic Orban, după cum arată mai multe postări de pe Facebook. 

Miu este acum consilier prezidențial la Secretariatul General al Administrației Prezidențiale. Este avocat la bază. A fost în mai multe consilii de administrație ale RADET, ICEM și a dat consultanță juridică pentru Transelectrica și Hidroelectrica. 

Andreea Miu apare într-o postare pe Facebook alături de Ludovic Orban. „Cu oameni normali…care au ales sa munceasca pt o Românie Normala”, este mesajul ce însoțește fotografia din noiembrie 2019. 

Andreea Miu, lângă Ludovic Orban, Cristina Trăilă și Rareș Bogdan, în sediul PNL

 

În altă postare, apare în curtea PNL, după primul tur al prezidențialelor. „Mulțumesc colegilor mei pentru efortul imens de azi….in ZIUA VOTULUI!”, scrie în postare. 

Andreea Miu, în curtea PNL, după primul tur al prezidențialelor din 2019

Andreea Miu și Diana Iancu, excluse de sursele Cotidianul de pe lista celor care ar fi în stare de trădare și mașinațiuni

Surse politice s-au arătat sceptice că Andreea Miu ar fi putut să ia parte la un complot împotriva președintelui Nicușor Dan. „Este o persoană foarte aplicată, disciplinată, care se concentrează strict pe atribuțiile date de funcție și nu și le depășește.”

Din anturajul lui Ludovic Orban vine și Diana Iancu. Ea a lucrat la biroul de presă al fostului președinte al PNL. Apoi, când Ludovic Orban a plecat din PNL, s-a transferat la biroul de presă al lui Nicușor Dan de la Primăria Capitalei. Acum este consilier prezidențial la Departamentul Comunicare Publică. Mai multe surse din diferite partide au declarat pentru Cotidianul că o cunosc bine pe Diana Iancu și nu este genul de om care ar trăda sau care ar putea pune la cale o asemenea operațiune. 

La departamentul de social media ar lucra sau ar fi lucrat cu Nicușor Dan alte două persoane despre care surse politice spun că vin tot din anturajul PNL. Este vorba despre Gabriela Sîia și Roxana Butnaru. 

Gabriela Mădălina Sîia Cenușă (filiera Marcel Vela – PNL, decorată de Iohannis)

Gabriela Mădălina Sîia Cenușă a fost în centrul unei controverse. Potrivit organizației Reset, ea a fost secretara ministrului de Interne, Marcel Vela, de la PNL. Ea a fost decorată de președintele Iohannis. Organizația a considerat că este o decorare cu cântec, a făcut plângere în instanță și a avut câștig de cauză. În 2025, decorația a fost retrasă. 

Dna Siia fusese angajată în calitate de personal contractual, îndeplinind funcția de referent în cadrul MAI, pentru o perioadă de numai 8 luni, respectiv aprilie-decembrie 2020. Doar că, potrivit Regulamentului de acordare a medaliilor, decorarea se poate face numai după îndeplinirea, cu rezultate deosebite, a unor funcții civile și militare timp de cel puțin 5 ani.

Cum se acordă unele medalii: pe bază de clientelism politic, printr-o simplă propunere și un dosar cât o pagină cu date personale, fără nicio verificare riguroasă din partea Cancelariei Ordinelor, departamentul responsabil cu evaluarea candidaților la o distincție acordată de statul român. Pentru că, într-o instituție funcțională, orice medalie, distincție etc. trebuie acordată pe merit și „pentru merit”, după cum îi spune și numele, nu pe relații, favoruri sau obediență politică”, scrie Reset pe Facebook. 

Într-o postare tot pe Facebook, jurnalista Carmen Dumitrescu a semnalat că a identificat-o pe Gabriela Sîia Cenușă în anturajul lui Nicușor Dan, pe scena unde ținea discursul, după alegeri. 

Gabriela Sîia, lângă Nicușor Dan. Sursa: Facebook Carmen Dumitrescu, investigatoria.ro. Foto credit: Inquam

Roxana Butnaru (angajată la protocol, în Guvernul Ciucă)

Raluca-Roxana Butnaru s-ar fi ocupat tot de imaginea lui Nicușor Dan. În 2022, o regăsim consilier la cancelaria premierului Nicolae Ciucă. Potrivit declarației de avere, cu un an înainte lucrase la MAI, ANPC și la Camera Deputaților. În 2021, ministru de Interne a fost Lucian Bode. 

Într-un CV postat pe site-ul Institutului Aspen, Roxana Butnaru spune că era consilier al președintelui ANRE. În anul respectiv, 2024, fusese deja numit liberalul George Niculescu.

Acum este consilier de stat, la Cancelaria Ordinelor, la Administrația Prezidențială. 

Roxana Butnaru

Patronii firmelor de producție media care au lucrat pentru Nicușor Dan apar în dosarul DIICOT ca fiind autorii pozelor trucate

Aceleași surse susțin că realizatorii implicați în clipul și fotografiile trucate care îi înfățișează pe Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea ar fi lucrat sub directa oblăduire a Anei-Maria Geană. Aceștia – Mihai Cojocaru și Andrei Biscuți – apar într-o fotografie alături de Nicușor Dan și de cele două consiliere ale sale – Ana-Maria Geană și Diana Iancu. 

 

Agenția de publicitate transpartinică

Există și o agenție de publicitate care a fost apropiată de PNL și care a lucrat pentru Nicușor Dan. Este condusă de Costin Buta, spun aceleași surse politice. 

Costin Andrei Buta deține, e adevărat, 44East:Place SRL, companie contractată de Nicușor Dan pentru promovare în mass-media.

Candidatul independent a plătit peste 190.000 de euro către 44East:Place SRL, potrivit Context

Sursa Facebook, Costin Buta și Nicușor Dan

În 2020, Costin Buta apare tot în anturajul lui Ludovic Orban. Era consilier la Secretariatul General al Guvernului și membru al filialei PNL Sector 1. 

Distribuie articolul pe:

7 comentarii

  Buta ăla parcă-i căldăraru' dă la mine dîn sat, îi stă bine Mukușorului lîngă iel…
    Așea că-i indikat să ne ak$$ăm pă haremu’ dîn poze șî tekst, mai-mult-sau-mai-puțîn legat dă Șică „Mandolină”, că se pare că la vîrvu’ Statului se produse un transfer dă kuompetiențe, la glorioasili absuolventi dă Șpilu’Haret șî yEkologhikă…
    „…șeful statului a spus că […] nu crede această variantă”?
    În primu’ rînd, că NU-I ȘEFU’ STATULUI, ie „dăcît” o marionetă, un UZURPATOR pus-„sus” dă Sirviciii, în urma unei LOVITURI DE STAT. Poa’ să spună javrili dă la CeCeReaua anti-constituțională ce vrea mușchii lor și diplomele lor CUMPĂRATE la examene, că realitatea asta rămîne: o LOVITURĂ DE STAT păntru care vor înfunda pușcăria, mai devreme sau mai tîrziu! Nimic nu rămîne ne-plătit pă lumea asta!
    În a’ doilea rînd, nici noi nu-l credem pă Mukușor, INDIFERENT CE SPUNE!

    Răspunde

  5. Pai, daca e vorba de tradare, a consilierelor enumerate sau a oricaruia dintre operatorii apropiati Pnl si ai lu Nicushor, inseamna ca fotografiile sunt autentice!!!

    Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Agro TV Servus Cluj vatabai.ro