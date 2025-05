Finala Champions League: PSG – Inter. În numele Xanei!

Sâmbătă, 31 mai, ora 22:00, stadion Allianz Arena din Munchen, se închide seria celor trei finale de cupe europene pentru ediția 2024-2025. Ca întotdeauna se dă Cezarului ce este al Cezarului și PSG – Inter va fi ultimul act al Champions League.

Vor fi față în față campioana Franței, care a pierdut în 2020, la Lisabona, în pandemie, cu tribunele goale, finala contra lui Bayern Munchen cu 1-0 și Inter, campioana Italiei în ediția 2023-2024. Inter, un club uriaș ca istorie și performanțe pe lânga rivala sa, cu un succes în 2010 în fața Barcelonei (Jose Mourinho pe bancă, Cristi Chivu căpitan) și în 2023 a pierdut cu 1-0 în fața lui Manchester City.

Fiecare tabără a primit câte 18.000 de bilete, epuizate în două ore, astfel că pe piața neagră un bilet la peluză a ajuns la suma de 6000 de euro în loc de 70, valoarea lui inițială iar cele din zona VIP (650-900 euro) se dau cu 25.000 de euro.

Finalista va strânge în total din această ediție 118,5 milioane euro iar învingătoarea 160 de milioane. Arbitrul Istvan Kovacs va încasa 10.600 de euro față de 1200 euro cât au primit arbitrii finalelor din Conference League și Europa League.

Pentru Inter a venit vestea ca în dimineața finalei a decedat la 84 de ani unul dintre președinții de renume ai clubului, Ernesto Pellegrini, motiv pentru care s-a cerut la UEFA să se poarte de către elevii lui Simone Inzaghi banderole negre pe braț.

Însă toate privirile sunt ațintite asupra antrenorului lui PSG. Acum un deceniu aducea Barcelonei ultimul trofeu Champions League pe un alt stadion german, în capitala Berlin, împotriva italienilor de la Juventus, scor 3-1. Acum se joacă la Munchen, tot în Germania și tot împotriva unor italieni.

Dar atunci, la Berlin, la final de meci, o fetiță de 6 ani înfigea la centrul terenului un steag al Barcelonei, de mână cu tatăl ei, Luis Enrique. Nimeni nu ar fi putut bănui o clipă că minunata Xana, al treilea copil al antrenorului (mai are o fată de 25 de ani și un băiat de 27, care vor fi la meci) avea să plece la 10 ani la ceruri, măcinată de o formă rară de cancer osos.

El strălucește atunci când descrie personalitatea Xanei și bucuria pe care a adus-o în viața. Nu există nicio urmă de furie sau amărăciune în vocea sa, ala cum se întâmplă de în fața durerii și a pierderii unei persoane dragi. Incredibil, dar Luis Enrique strălucește atunci când descrie personalitatea Xanei și bucuria pe care a adus-o în viața. Nu există nicio urmă de furie sau amărăciune în vocea sa, ala cum se întâmplă de în fața durerii și a pierderii unei persoane dragi.

„Fiica mea a venit să locuiască cu noi timp de nouă ani minunați. Avem o mie de amintiri cu ea. Mă puteți întreba dacă mă consider norocos sau nefericit. Consider că am fost norocos. Foarte norocos”.

„Tu vei fi steaua care ne va ghida familia”, a postat el pe rețelele de socializare după moartea ei. „Energia ei este încă foarte mult cu noi”, a dezvăluit antrenorul la lansarea Fundacion Xana, organizația caritabilă înființată de antrenor și soția sa, Elena Cullell, în numele fiicei lor.

La un deceniu de când el și Xana au sărbătorit victoria Barcelonei în fața lui Juventus, Luis Enrique va conduce Paris Saint-Germain împotriva lui Inter.

„Este o amintire incredibilă”, a spus el. „Am o fotografie uimitoare cu ea, plantând un steag al Barcelonei pe gazon.Vreau să fiu capabil să fac același lucru cu un steag al PSG. Fiica mea nu va fi acolo în sensul fizic, dar ea va fi acolo spiritual, iar acest lucru este foarte important pentru mine”.

Echipe probabile

PSG: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz – Kvaratskhelia, Dembele, Barcola

Antrenor: Luis Enrique

Inter Milano: Sommer – Pavard, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco – Lautaro, Thuram

Antrenor: Simone Inzaghi

Stadion: Allianz Arena, Munchen (Capacitate: 70.000 de locuri)

Arbitru: Istvan Kovacs / A1: Mihai Marica / A2: Ferencz Tunyogi (toți din România) / Arbitru VAR: Dennis Johan Higler (Olanda) Asistent VAR: Cătălin Popa (România) / Rezervă: Joao Pedro Silva Pinheiro (Portugalia)