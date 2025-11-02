Șeful NATO, Mark Rutte, va face o vizită în România, săptămâna viitoare, a anunțat președintele Nicușor Dan.

,,Chiar zilele acestea avem un mare exercițiu NATO pe teritoriul României, peste 5.000 de soldați. Forumul de Industrie NATO, care se ține o dată la doi ani, este acum la București”, a mai spus președintele.

Nicușor Dan a fost întrebat dacă ne putem aștepta să vedem o suplimentare a trupelor NATO, altele decât cele americane.

,,Bineînțeles că există discuții în direcția asta, dar prefer să facem aceste anunțuri publice în momentul în care ele chiar se întâmplă”, a răspuns președintele.

Șeful NATO face această vizită în contextul în care Pentagonul a aprobat retragerea unei părți a soldaților amerciani de pe Flancul Estic. Kyiv Post a scris că o alianţă bipartită formată din personalităţi influente din domeniul apărării din Congresul american intenţionează să blocheze planul controversat al administraţiei Trump de a retrage trupele din România şi din alte avanposturi NATO de la frontiera cu Rusia.

Nicușor Dan a spus că retragerea trupelor americane ,,este o dezbatere în care noi nu o să interferăm. O dezbatere în cadrul Congresului american. Eu vreau să spun că, pe partea de securitate, România e o țară sigură. Cât privește relația dintre noi și SUA lucrurile sunt … liniare. (n.r. Retragerea) e un gest cu o anumită simbolistică, dar în niciun caz nu e vorba de o afectare a securității naționale.”

Președintele Nicușor Dan a mai declarat că miza cea mare a vizitei sale în SUA este cea economică.