Șeful NATO, Mark Rutte, va face o vizită în România, săptămâna viitoare, a anunțat președintele Nicușor Dan.
,,Chiar zilele acestea avem un mare exercițiu NATO pe teritoriul României, peste 5.000 de soldați. Forumul de Industrie NATO, care se ține o dată la doi ani, este acum la București”, a mai spus președintele.
Nicușor Dan a fost întrebat dacă ne putem aștepta să vedem o suplimentare a trupelor NATO, altele decât cele americane.
,,Bineînțeles că există discuții în direcția asta, dar prefer să facem aceste anunțuri publice în momentul în care ele chiar se întâmplă”, a răspuns președintele.
Șeful NATO face această vizită în contextul în care Pentagonul a aprobat retragerea unei părți a soldaților amerciani de pe Flancul Estic. Kyiv Post a scris că o alianţă bipartită formată din personalităţi influente din domeniul apărării din Congresul american intenţionează să blocheze planul controversat al administraţiei Trump de a retrage trupele din România şi din alte avanposturi NATO de la frontiera cu Rusia.
Nicușor Dan a spus că retragerea trupelor americane ,,este o dezbatere în care noi nu o să interferăm. O dezbatere în cadrul Congresului american. Eu vreau să spun că, pe partea de securitate, România e o țară sigură. Cât privește relația dintre noi și SUA lucrurile sunt … liniare. (n.r. Retragerea) e un gest cu o anumită simbolistică, dar în niciun caz nu e vorba de o afectare a securității naționale.”
Președintele Nicușor Dan a mai declarat că miza cea mare a vizitei sale în SUA este cea economică.
4 comentarii
shafu’lanato a ramas in kekgol. Fara SUA, bbby-bbb nato…da, vine ca vrea sa le arate filele da dosar nealesilor, sa perpetueze „razboiul” si propaganda de saracire a astora mutati in teve insula/casa eubirii de ego maxim si spalare a creierilor. SARACIREA ROMANILOR, INSEAMNA PIERDEREA SUVERANITATII INDIVIDUALE, CARE DUCE, INTR-ADEVAR, LA PIERDEREA SUVERANITATII STATALE. O TARA CU PROPRIETARI NU POATE FI LUATA! RIDICA-TE GHEORGHE, RIDICA-TE IOANE! ROMANIA ESTE CEA MAI BOGATA TARA EUROPEANA. IN APA, SARE, IN PRIMUL RAND, APOI PAMANTURI RARE, AUR, CAMPURI ENERGETICE, DESPRE CARE HO-VICINA MUCLES…CA NOI ESTE HORDODOCSI INCHINATI LA IMPERIUL ROMAN SI NU „EZOTERICI”. ISUS ERA „EZOTERIC”, BAI! D-AIA A FOST UCIS! Pentru ca a incercat sa ne arate cum sa scapam din aceasta INCHISOARE existentiala: OUROBOROS. Viata este SUFERINTA, iar DRAGOSTEA este SACRIFICIU – „AICI”.