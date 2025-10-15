Gala Opera Fantastică 2025 are loc la Cluj

Sâmbătă, 1 noiembrie 2025, începând cu ora 19:00 (accesul în sală se face începând cu ora 18:30), la Auditorium Maximum din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, are loc GALA OPERA FANTASTICA 2025.

Sub motto-ul ARTA FACE BINE… și prezentată de muzicolog dr. Luminița ARVUNESCU , noua ediție a GALEI OPERA FANTASTICA va fi susținută de Orchestra Regală de Tineret a Filarmonicii de Stat ”Transilvania” – aflată sub conducerea excepționalului dirijor Cristian MANDEAL.

Printre invitați se numără: soprana Mihaela VÎRBAN, mezzosoprana Denisa IAMANDI, tenorul George VÎRBAN și baritonul Darius GRUIȚĂ. Evenimentul este promovat de TVR Cluj, Magic Fm, Radio România Cluj, Iulius Mall, Compania de Transport Public Cluj-Napoca, Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Cluj-Napoca, Departamentul Patrimoniu Cultural al Universității Babeș-Bolyai, UBB Cultural, Librăria Humanitas Cluj-Napoca, BookStory Cluj și Librăria UBB – Presa Universitară Clujeană.

Fondurile obținute în urma vânzării biletelor vor fi direcționate către Asociația Autism Transilvania pentru a susține continuarea programul de educație non-formală „Vreau să fiu independent! – Pot, Fac, Reușesc!”. Programul le va oferi copiilor și tinerilor cu autism posibilitatea de a intra în contact cu diverse meserii, prin 4 ateliere vocaționale. Toate eforturile sunt îndreptate spre dezvoltarea, în timp, a unui serviciu permanent de ateliere protejate/economie socială și mediere pentru încadrarea în muncă, fie independentă, fie asistată parțial sau total.

Biletele sunt disponibile pe ENTERTIX.RO – Bilete Gala Opera Fantastica, Casa Universitarilor, Sala Auditorium Maximum, Cluj-Napoca – entertix.ro și MYTICKET.RO – Gala Opera Fantastica și la Agenţia de Bilete a Filarmonicii (Piaţa Lucian Blaga nr. 1-3, tel. 0756048318 sau 0040-0264-431558).

Asociația Autism Transilvania:

Asociaţia Autism Transilvania, prezentă de peste 19 ani în comunitatea clujeană, este furnizor acreditat și licențiat de servicii sociale. Prin specialiștii săi, asociația oferă o largă paletă de servicii sociale, de educare și recuperare, adresate copiilor și tinerilor cu tulburări din spectrul autist și alte cerințe educative speciale. Luptăm să schimbăm percepția eronată asupra autismului, să producem o schimbare în mentalitatea și atitudinea socială față de persoanele cu autism. Pe lângă serviciile de terapie specializate, prin programul ,,Vreau să fiu independent! – Pot, Fac, Reușesc!’’, dorim să creăm contextul ca beneficiarii să își descopere și dezvolte interese specifice care se pot transforma în abilități necesare dobândirii unui loc de muncă, în cadrul a patru ateliere vocaționale. Prin aceste ateliere urmărim să sprijinim dezvoltarea abilităților de viață independentă, valorificarea potențialului artistic și creativ, și dobândirea de competențe practice necesare integrării pe piața muncii. Credem că, oferindu-le contextul potrivit, tinerii noștri pot nu doar să viseze, ci și să fie sprijiniți să construiască un viitor în care să „poată, să facă și să reușească”.

Este un program complex, care are nevoie de susținere pe termen lung, persoanele fizice și juridice care aleg să se implice având satisfacția că pot face cu adevărat diferența în viața tinerilor noștri și a familiilor acestora. Proiectul poate fi susținut prin donații în contul: RO76BTRLRONCRT00H3438905 deschis la Banca Transilvania. Mai multe informații despre activitatea asociației pot fi găsite pe www.autismtransilvania.ro

Proiectul ,,OPERA FANtastica’’:

Inițiat în 2016 de Luminița Arvunescu cu scopul de a intermedia publicului bucureștean întâlnirea cu Excelența din domeniul teatrului liric, proiectul OPERA FANtastica a cuprins, pe lângă recitaluri și concerte de excepție, confesiuni și pilde personale dintre cele mai prețioase din partea unor artiști precum: sopranele Nelly Miricioiu, Anita Hartig, Leontina Văduva, Adela Zaharia sau Brigitta Kele, mezzosoprana Ramona Zaharia, tenorii Ioan Hotea și Teodor Ilincăi, baritonii Iordache Basalic și Bogdan Baciu, dirijorul Gabriel Bebeșelea, etc.

Seratele Opera FANtastica au înregistrat întotdeauna impresii puternice pe banda memoriei publice. Recent, proiectul a început să se dezvolte în direcția organizării de evenimente caritabile, anul acesta fiind, pentru a doua oară când Luminița Arvunescu și Asociația pentru Muzică, Artă și Cultură organizează Gala Opera FANtastica în Cluj.