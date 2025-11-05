Garda de Mediu: razie de amploare în Dâmbovița

Acțiunea implică mai multe gospodării și puncte de lucru, fiind mobilizate resurse semnificative, inclusiv drone de monitorizare aeriană, pentru a documenta activitățile ilegale, notează News.ro.

„În această dimineaţă, Garda Naţională de Mediu, participă efectiv la punerea în executare a mai multor mandate împreună cu Poliţia Română şi Jandarmeria Română! Acţiunea marchează un nou pas important în combaterea infracţiunilor de mediu”, a transmis, miercuri, Garda Naţională de Mediu.

Conform sursei citate, un efectiv de 50 de comisari ai GNM s-a alăturat celor 158 de cadre ale Jandarmeriei, 219 polițiști și 24 de luptători SAS, pentru a acoperi toate locațiile vizate.

Tehnologie modernă în acțiune

În cadrul operațiunii, comisarii Gărzii Naționale de Mediu folosesc dotările achiziționate prin PNRR, inclusiv drone pentru monitorizarea aeriană.

Acțiunea vine ca un răspuns la semnalele privind creșterea comerțului și arderii de deșeuri, practici care pun în pericol mediul și sănătatea publică în județul Dâmbovița.