Pușcaș, afectat că nu a mai fost chemat la națională: Nu am primit nici o explicație

George Pușcaș a fost o prezență constantă la echipa națională în mandatul lui Edi Iordănescu și a făcut parte din lotul României la turneul final al EURO 2024. Însă venirea la lot, din vară, a veteranului Mircea Lucescu a schimbat în mod dramatic lucrurile pentru atacantul echipei turce de primă ligă Bodrumspor.

Cu Il Luce Pușcaș a fost convocat doar la două meciuri, cu Kosovo în deplasare și tot în deplasare, în Cipru. În prima partidă a fost introdus pe teren în ultimele șapte minute, în Cipru a prins 18 minute. La meciurile cu Lituania de la București și în Lituania, acasă cu Kosovo și Cipru fie nu a fost convocat, fie nu a intrat.

Impresia generală este că Mircea Lucescu nu mai se bazează pe jucătorul care era titular aproape meci de meci cu predecesorul Edi Iordănescu. Jucătorul a declarat pentru GOLAZO.RO faptul că lipsa unor explicații pentru scoaterea sa din circuitul echipei naționale l-a afectat destul de mult.

„Nu am primit și nici nu le-am așteptat. Iar deciziile am fost nevoit să le accept. Trebuie să accepți deciziile antrenorilor care vin la națională și deciziile a tot ceea ce se întâmplă în jurul naționalei. Cum ar fi altfel?

Nu aș avea de ce să contrez ceva. Eu pur și simplu sunt genul de persoană care când ceva nu a mers bine, am cerut explicațiile, în sensul că am vrut să știu ce aș putea face mai bine, să înțeleg cu ce aș putea ajuta mai mult. Să fiu mai disponibil. Dar nu, n-a fost niciodată o supărare majoră sau să-mi pun semne de întrebare în privința naționalei.

Am știut mereu ce produc eu zi de zi și ce dau eu fotbalului. Știu când și cât mă antrenez, cât de profesionist sunt, așa că mereu am fost disponibil și am acceptat ce se întâmplă.

Aș minți dacă aș spune că nu m-a durut. Știu ce pot să dau pentru echipa națională. Dacă sunt pus în cele mai bune condiții, aș fi foarte benefic și util pentru ce se întâmplă acolo. Dacă nu m-ar deranja, înseamnă că nu mi-ar păsa. Ceea ce e fals. Țin la echipa națională. M-a deranjat și faptul că nu am fost inclus în lot (n.r. – la meciurile cu Lituania).

Noi, jucătorii, ar trebui să fim supărați când nu suntem în teren, pentru că asta ne este meseria. Dar, în același timp, eu n-am creat nicio problemă. M-am întors la echipa de club, pentru că știu că pot să fac mai mult. Încerc să arăt cât mai mult, că pot să fiu util și un om pe care te poți baza în teren”.