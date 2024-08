De ce a lipsit George Simion de la întâlnirea forțelor suveraniste

George Simion a dezvăluit, la Realitatea Tv, de ce a lipsit de la întâlnirea forțelor suveraniste, convocată de Diana Șoșoacă. Liderul AUR nu se va duce nici la viitoarea întâlnire, acesta explicând care sunt motivele.

„(…) Eu nu pot să merg la Poiana Brașov, la tabăra de vară a SOS, pentru că, înțeleg, acolo a fost invitat și ambasadorul Federației Ruse. Și dacă m-aș duce acolo, aș risca să decredibilizez o formație care, de bine de rău, într-o situație vitregă din punct de vedere electoral, cu niște alegeri comasate, a reușit să obțină 15% și să-și asigure prezența în toate consiliile municipale și județene”.

”(…) E foarte important să nu emitem chestiuni din astea și idei, cum ar fi ieșirea din NATO și Uniunea Europeană, pe care noi nu o susținem.

Și e important cu cine ne asociem. Și v-am arătat că, de exemplu, că nu am făcut alianțe cu Pro România și bine am făcut, pentru că Ponta s-a întors la matcă, în PSD, unde era de fapt, dar a fost trimis să ne decredibilizeze. Nu știu ce relații mai are cu dl. Coldea, cu dl Dâncu, acest nou președinte al PSD Cluj, care-l ține aproape pe dl Ponta”.

(…)cred în ideea unirii forțelor suvernaiste, noi am lansat primul apel în luna martie, vom avea o conferință într-un loc care impune respect, Parlamentul României, cu toate forțele suveraniste care vor dori să vină, întâlnire pe 27-2 august la Palatul Parlamentului.

Liderul AUR, mesaj pentru Gușă

„Sper ca dl Gușă să vină pe 27-28 august la întâlnirea cu forțele suveraniste care își văd viitorul euroatlantic, dar totodată nu acceptă să stea în genunchi și să accepte politica actuală a Comisiei Europene și a Ursulei von der Leyen”, a conchis Simion.