Ce spune Nicușor Dan

Nicuşor Dan a fost întrebat daca liderul AUR George Simion ar trebui sau nu să primească pază SPP

”Pentru orice fel de lider politic, pentru orice fel de tensiunea e bine să existe o protecţie, pentru că suntem într-o democraţie şi cu cât lucrurile sunt mai puţin tensionate, cu atât e mai bine”, a adăugat Nicuşor Dan.

Președintele Nicușor Dan spune că nu a analizat în detaliu acestă chestiune, dar consideră că este bine să existe protecție însă decizia trebuie luată de Serviciul de Protecție și Pază

Liderul AUR, George Simion, a afirmat, sâmbătă, într-un discurs susţinut în judeţul Argeş, că, pentru a preveni un asasinat politic, va avea asigurată paza de către SPP, începând de duminică, 2 noiembrie, potrivit news.ro.

Simion a cerut protecție atât pentru el, cât și pentru familia sa. Totodată, aceleași măsuri de siguranță le-a solicitat și pentru conducerea partidului.

„Ieri, 30 octombrie, fațada sediului central al partidului a fost distrusă de indivizi care s-au semnat ca fiind parte din gruparea Antifa, organizaţie aflată în proces de a fi scoasă în afara legii în Statele Unite, fiind etichetată de către administraţia Trump drept teroristă. Până în acest moment, Poliţia nu a identificat făptaşii, deşi există imagini video detaliate cu întreaga operaţiune de vandalizare”, a transmis președintele AUR, într-un comunicat de presă.

George Simion se teme că va fi asasinat și a depus plângere la poliție

Liderul AUR mai spune că, pe 15 septembrie, a depus o plângere la poliție după ce a fost amenințat cu moartea. Amenințările au venit în contextul asasinării activistului conservator Charile Kirk, din Statele Unite ale Americii. Președintele AUR susține că plângerile sale nu au fost luate în seamă de autoritățile cărora le-au fost înaintate.

„Au fost peste 90 de ameninţări; la multe dintre ele se cunosc persoanele, cu nume şi prenume reale. Nicio audiere nu a avut loc până în prezent. Dacă facem o comparaţie cu alte cazuri din spaţiul public care vizează reprezentanţi de nivel înalt, se poate observa foarte uşor un dublu standard”, reclamă liderul AUR.

Răspunsul Poliției

Inspectoratul General al Poliției îi transmite lui George Simion că a luat act de plângerea sa privind amenințările cu moartea. Poliția Română dă asigurări că tratează cu maximă seriozitate orice sesizare privind amenințări, acte de violență sau alte fapte care pot afecta siguranța persoanelor.

Polițiștii anunță că ,,în urma plângerii penale depuse a fost constituit un dosar penal”. În prezent, se derulează verificările procedurale prevăzute de lege, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor și identificării persoanelor responsabile. Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 coordonează ancheta.

IGPR mai precizează că nu tolerează comportamentele sau exprimările care incită la ură, violență ori care promovează ideologii extremiste.

Ce spune legea

Surse au confirmat pentru Cotidianul că George Simion va avea pază SPP începând de pe 2 noiembrie. Legea îi permite. Practic, George Simion va primi protecție pentru că este președinte de partid parlamentar. Niciun demnitar care solicită pază SPP nu poate fi refuzat, dacă legea îi da acest drept, au mai precizat sursele.