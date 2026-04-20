George Simion l-a nășit pe copilul controversatului fost polițist Valer Kovacs

George Simion a fost naș la botezul copilului fostului polițist Valer Kovacs, eveniment care a stârnit atenție din cauza trecutului controversat al acestuia.

De Mădălina Hodea - redactor
S-a aflat motivul pentru care liderul AUR, George Simion, a fost prezent, în weekend, la Timișoara, acolo a avut loc și o ședință a liderilor PSD, cu numai o zi înainte de votul din partid legat de plecarea de la guvernare. George Simion a participat la botezul copilului fostului polițist Valer Kovacs, devenind naș.

Liderul AUR, George Simion, a participat la un eveniment privat, unde a devenit naș de botez al copilului fostului polițist Valer Kovacs. Fostul polițist este o figură cunoscută în spațiul public. El este cunoscut pentru mai multe controverse și sancțiuni disciplinare în cadrul IPJ Timiș, scrie 7est.ro.

Cine este Valer Kovacs

Kovacs a ajuns cunoscut în mediul online prin videoclipurile în care critica actuala conducere a IPJ Timiș, pe chestorul Alin Petecel. Mare susținător al Dianei Șoșoacă, Kovacs a fost sancționat de IPJ după ce a mers cu pistolul personal la muncă. Ulterior, Kovacs a fost sancționat fiindcă i-a dat pe atunci europarlamentarei Diana Șoșoacă motocicleta și echipamentul ca să se filmeze cu scop electoral. Ulterior, Kovacs a fost dat afară din poliție.

 

Valer Kovacs a fost implicat de-a lungul timpului în mai multe scandaluri administrative și disciplinare. El a avut inclusiv sancțiuni legate de conduita sa în timpul serviciului, precum și dispute publice cu conducerea Poliției Române.

