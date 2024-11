Președintele AUR, George Simion, a transmis duminică, de la Maramureș, un mesaj dur cu privire la situația în care actuala clasă politică a adus România. Potrivit liderului AUR, România a ajuns o țară plină „de fier vechi” din cauza conducătorilor din ultimii 35 de ani, care, în loc să îi protejeze, i-au abandonat și trădat pe români, au închis fabricile și uzinele românești.

„Am ajuns să ne zvârcolim în sărăcie doar așa pentru că au vrut conducătorii noștri din ultimii 35 de ani. Să ne facem bine înțeleși: nu am fost pur și simplu abandonați de conducători, am fost și trădați. Fiecare fabrică închisă, fiecare mină abandonată este o dovadă a trădării pe care acești politicieni, antiromâni, nu români, au comis-o. (…) N-au fost nici socialiști, n-au fost nici liberali, n-au fost nici de stânga, n-au fost nici de dreapta, au fost pur și simplu niște hoți. Mine închise, fabrici dărâmate, locuri de muncă dispărute, o industrie ucisă de incompetență și trădare. Am ajuns o țară de fier vechi, de oameni forțați să plece peste hotare pentru a-și putea întreține familiile”, a spus George Simion, în cadrul unui eveniment organizat la Maramureș.

Mai sunt două săptămâni până când românii își vor alege președintele pentru următorii cinci ani de zile. Potrivit ultimelor sondaje, președintele AUR, George Simion, are cele mai mari șanse să intre în turul II, alături de Marcel Ciolacu. Simion susține că 2024 este anul patrioților.

„Zilele trecute, forțele care vor să ne confiște libertatea au pierdut o mare luptă în Statele Unite, de acolo de unde poate veni și libertatea, dar de acolo de unde poate veni și răul. (…) Noi suntem o mișcare care, la fel ca în Statele Unite, o să fie victorioasă pentru poporul nostru, pentru țara noastră și pentru felul nostru de a fi. (…) Alegerile o să le câștige românii care stau liberi pe rețelele de socializare și nu mai pot fi păcăliți cu televizorul”, a subliniat George Simion.