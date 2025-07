Georgescu: Care va fi efectul modificărilor fiscale

O premieră in ultimii 30 de ani. După o lună de discutii aprinse privind noul Guvern, politicienii au reusit să enerveze pe toată lumea: mediul privat, antreprenori, bugetari si pensionari, afirmă economistul Radu Georgescu . Acum sunt zeci de masuri fiscale. Nimeni nu mai intelege nimic, a punctat el.

Tablou sumbru zugrăvit de Radu Georgescu

”In 2010 măsurile fiscale au fost comunicate in 30 de secunde de către Traian Băsescu

• TVA va creste la 24%

• Salariile bugetarilor vor scădea cu 25%

A inteles toată lumea ce se va intampla in Romania

Acum sunt zeci de măsuri fiscale

Nimeni nu mai intelege nimic

Oamenii stau să se gandească de cate ori vor fi afectati de aceste măsuri

Bonus

Ni se spune că vor mai fi cel putin 2 valuri de modificări fiscale

Care va fi efectul

Oamenii vor amana cheltuielile deoarece habar nu au ce se va intampla in Romania in următoarele luni

1 Mediul privat

Oamenii din mediu privat habar nu au daca firmele in care lucrează vor mai putea plăti salariile

Si daca ei vor mai avea de lucru

2 Antreprenorii

Antreprenorii se gandesc dacă mai are vreo logică să-ti asumi riscuri in conditiile in care trebuie să platesti statului impozit pe profit de 16%, impozit pe dividende de 16% si CASS la dividende

Practic, de ieri, statul devine actionar majoritar la orice firmă din Romania

3 Bugetari

Bugetarii nu stiu dacă vor fi dati afară, dacă li se vor micsora salariile sau vor avea concediu fără plată”, a scris Georgescu pe pagina sa de Facebook.