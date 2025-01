Georgescu, greu de intervievat de Turcescu. „Probabil va fi președintele României. Are un magnetism…”

Invitat la Metropola T, Călin Georgescu a fost găzduit de jurnalistul Robert Turcescu, cu care a discutat „teme relevante pentru profilul lui”.

Turcescu spune despre Georgescu că manifestă un magnetism asemănător lui Ion Iliescu și Traian Băsescu.

Are o ‘foame de putere’, mai spune jurnalistul, care este de părere că poate fi chiar viitor președinte al României.

Călin Georgescu degajă genul acela de magnetism pe care l-am mai văzut în anii 90 la Ion Iliescu și, mai apoi, în 2004 la Traian Băsescu (cameramanii, personalul auxiliar de la Metropola și oameni de la firmele din apropierea sediului televiziunii au stat la coadă să facă poze cu el după terminarea emisiunii)

„…mă întreabă mulți cum mi s-a părut Călin Georgescu. N-o să-mi bârfesc invitații la emisiuni niciodată, e loc pentru ei într-o viitoare carte de memorii, dar după emisiunea de aseară vă spun câteva impresii”.

”Călin Georgescu e greu de intervievat pentru că are experiența interviurilor, nu are trac, răspunde doar la ceea ce vrea să răspundă și știe că poate să facă asta pentru că are deja un electorat pe care l-a cucerit cu acest fel de a fi. Deci merge la sigur.

Personal, nu cred că există cineva care să-l poată concura cu șanse în această cursă electorală și, probabil, va fi președintele României“, a conchis Turcescu.